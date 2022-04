„Viel investiert, um moderne Sportstätten zu haben“

Seckach. „Der SV Seckach hat sicher zu den meisten anderen Vereinen im Sportkreis Buchen das Alleinstellungsmerkmal einer eigenen Vier-Bahnen-Bundeskegelbahn und einer Sporthalle. Wir haben in den letzten Jahren viel investiert, um unseren Mitgliedern und der hiesigen Bevölkerung moderne und zeitgemäße Sportstätten zur Verfügung zu stellen“. Dass diese Angebote aber auch viel Geld verschlingen und einiges an Eigeninitiative durch Vereinsverantwortliche in sich bergen, wurde deutlich in den Rückblicken der Vorstandsmitglieder des Sportvereins Seckach im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung.

In seinem Bericht erinnerte Vorsitzender Martin Müller an die Instandhaltungsmaßnahmen in und an den Vereinsanlagen, den Kauf eines neuen Rasentraktors, die Glasfaserkampagne und die inzwischen eingestellten monatlichen Papiersammlungen. Weiter erinnerte er an die Installation von zwei Defibrillatoren und den großen Einsatz im Nachwuchsbereich durch Florian Hiertz mit seinen Mitstreitern Martin Eckl und Janis Barth für die Jugendfußballer, Stefanie Denninger für die Sportkegler sowie an die neuen Vereinsangebote Boule Sport Gruppe (Werner Langer und Herbert Hornung), Dart Gruppe (Jochen Hornung) sowie die Line Dance Gruppe (Heidi Köhler).

Kassenwarts Reinhard Eckl berichtete über einen „noch“ zufriedenstellenden Kassenbestand. Da Günter Polk und Carsten Wallisch keine Beanstandungen hatten, erfolgte die Entlastung des Vorstands einstimmig.

Nach 27 Jahren als Leiter der Tennisabteilung wurde Hermann Heilig verabschiedet. Wolfgang Mehl war über viele Jahre Organisator der inzwischen eingestellten Papiersammlungen, wofür ihm gedankt wurde.

Als Abteilungsleiter bestätigt wurden durch die Versammlung Bruni Pistor für die Abteilung Sportkegeln, Lukas Rupp und Florian Hiertz für die Abteilung Fußball, David Sigmann für die Abteilung Tischtennis und Frank König für die Abteilung Tennis.

Über die Inhalte der Abteilung Fußball berichteten Lukas Rupp und Florian Hiertz, die besonders den guten Zusammenhalt und das große Engagement der Verantwortlichen hervorhoben. Weiter informierten sie über die Inhalte der Abteilungssitzungen, die Kooperation mit den Sportvereinen Großeicholzheim und Schefflenz und über das abgespeckte Oktoberfest. Auch im Tischtennis mussten die Wettkämpfe eingestellt bzw. eingeschränkt werden berichtete Abteilungsleiter David Sigmann. Gleiches galt für die Abteilung Sportkegeln von Bruni Pistor als Abteilungsleiterin Sportkegeln, die über einen intakten Nachwuchsbereich sowie über gut aufgestellte Herren- und Damenmannschaften berichtete. Das Sportgeschehen in der Turnabteilung besteht aus Angeboten für Männerturnen, Frauengymnastik, Pilates und Eltern- und Kind-Turnen, berichtete Abteilungsleiterin Karin Holzschuh. Als relativ neue Abteilung präsentiert sich die Abteilung Gesundheits- und Rehabilitationssport unter der Leitung von Doris Kohler mit Unterstützung von Dr. Helmut Bender und steigenden Kursteilnehmerzahlen in den Bereichen Orthopädie, Innere Medizin und geistige Behinderung. L.M.

