Unerwarteter Geldsegen für Nabu-Arbeit

Seckach. „So einfach kann es sein, Gutes zu tun“, kommentierte Bürgermeister Thomas Ludwig die Aktion der Netze BW, die seit einiger Zeit ihre Kunden dazu aufruft, den Stand ihres Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mittels elektronischer Medien mitzuteilen.

Als Bonus verspricht der Netzbetreiber, das dadurch eingesparte Porto einer gemeinnützigen Einrichtung vor Ort zu spenden.

Zur rechten Zeit

Auf diese Weise kam im vergangenen Jahr in Seckach der beachtliche Betrag von 840 Euro zusammen. Der entsprechende Spendenscheck wurde nun von Bernhard Ries, Kommunalberater der Netze BW, im Beisein von Bürgermeister Thomas Ludwig an Christian Thumfart, den Vorsitzenden des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu), Gruppe Seckach- und Schefflenztal überreicht. „Der unerwartete Geldsegen komme gerade zum rechten Zeitpunkt“, merkte Thumfart dankbar an.

Erhebliche Kosten

„Uns tut jetzt jeder Euro gut, denn für die zahlreichen Naturschutzmaßnahmen, die der Verein zurzeit an vielen Stellen der Gemeindegebiete von Seckach, Schefflenz und Umgebung durchführt, müssen neben dem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz auch erhebliche finanzielle Aufwendungen gestemmt werden.“ Dank des unermüdlichen Einsatzes der Nabu-Mitglieder könnten die Lebensräume vieler selten gewordenen Tier- und Pflanzenarten erhalten werden.

„Die Netze BW hat da eine ganz tolle Idee gehabt, mit der die Arbeit vieler Vereine im Land unterstützt wird. Aber auch wir Kommunen profitieren davon. Und über eine Spende, die so unverhofft kommt wie diese, ist die Freude doppelt groß – gut gemacht“, fand auch Bürgermeister Thomas Ludwig lobende Worte für die Aktion. Sein Dank ging aber auch an alle Haushalte in der Gemeinde, die die Spende mit ihrer Teilnahme überhaupt erst möglich gemacht hätten.

Tatsächlich kommt die Portospenden-Aktion nicht nur gut an, sondern sie trägt auch in mehrerlei Hinsicht Früchte, berichtete Bernhard Ries bei der Scheckübergabe, die auf dem alten Seckacher Friedhof erfolgte, wo der Nabu zurzeit eine naturnahe Umgestaltung der frei gewordenen Flächen durchführt und damit die Biodiversität weiter stärkt.

Vorteil auch für Netze BW

„Heute übermitteln uns bereits mehr als 60 Prozent unserer Netzkunden ihre Zählerstände elektronisch. Es geht schneller und das bei einer geringeren Fehlerquote.“ Weitere Informationen zur Portoaktion der Netze BW findet man im Internet unter: https://www.netze-bw.de/portoaktion. L.M.