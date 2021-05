Umleitungen und Einbahnverkehr in Seckach

Seckach. Nach rund neun Wochen Bauzeit werden die Arbeiten im ersten Teilbereich der Sanierung der Eicholzheimer Straße (L 583) von der Uferstraße bis zur Waidachshofer Straße schon in Kürze abgeschlossen, sodass die Baustelle weiter Richtung Großeicholzheim wandern kann. Das teilt die Gemeindeverwaltung Seckach mit.

AdUnit urban-intext1

Haltestellen verlegt

Der zweite Teilbereich erstreckt sich von der Waidachshofer Straße bis zur Mittelgasse. Das hat zur Folge, dass der innerörtliche Verkehr sowie die öffentlichen Buslinien, die aus Richtung Großeicholzheim kommen, dann über die Römerstraße und die Waidachshofer Straße zur Bahnhofstraße geleitet werden. Ersatzhaltestellen für die Bushaltestellen in der Eicholzheimer Straße sind an der Industriestraße eingerichtet.

Verkehr, der in Richtung Großeicholzheim fahren will, muss in dieser Bauphase über die Mittelgasse beziehungsweise die Hintere Gasse fahren. Auf Grund der vorhandenen Straßenbreiten werden sowohl die Römerstraße als auch die Hintere Gasse für den Zeitraum der Umleitungen als Einbahnstraße ausgeschildert. Dies ist notwendig, damit die Buslinien diese beiden Straßen befahren können.

Wie im ersten Bauabschnitt werden auch im zweiten Teilstück zuerst die schadhaften Kanalhausanschlüsse und Straßeneinlauf-Anschlussleitungen erneuert. Danach werden Strom, Glasfaser-Leerrohre und Telekomleitungen in den Gehwegen verlegt. Schließlich erfolgt der Ausbau der beiden Gehwege mit neuen Randsteinen und Pflasterbelag. Die Gemeinde bedankte sich bei den Anwohnern des ersten Abschnitts für das Verständnis und bei der Baufirma Demirbas für den kollegialen Umgang mit den Anwohnern. Auch bei den Anwohnern im zweiten Bereich wirbt die Verwaltung um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und die Einschränkungen, ebenso wie bei den Anwohnern der innerörtlichen Umleitungsstrecken. Ortskundigen Autofahrer sollen sich an die jeweils geltenden Tempobeschränkungen halten. Sollten größere Verstöße vorkommen, ist mit Geschwindigkeitskontrollen zu rechnen. Einen Übersichtsplan mit der Verkehrsführung findet man unter www.seckach.de unter „Neuigkeiten“.

AdUnit urban-intext2