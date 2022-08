Trauer um Margarete Metschl

Seckach/Schüttwa. Bürgermeister Thomas Ludwig hielt zum Tod von Margarete Metschl, die durch ihre Musik im Duo „Gretl und Franz“ bekannt war, eine Ansprache.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ackermann aus Böhmen“

Beim „Ackermann aus Böhmen“ handelt es sich um die Wiedergabe eines Streitgesprächs zwischen einem Mann, dessen Frau gerade gestorben ist, und dem Tod, der von jenem Mann verklagt wird.

In 32 Kapiteln geht die Argumentation zwischen Kläger und Angeklagtem hin und her. Am Ende, im 33. Kapitel, spricht Gott: „Das Leben dem Tod, den Leib der Erde und die Seele mir.“ „Gerade wir Menschen der ach so modernen und aufgeklärten Zeit müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, dass der Tod zum Leben gehört und dass unser irdischer Weg endlich ist.

Im Alter von 84 Jahren gestorben

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Die lebendige Gemeinschaft von Seckach und Schüttwa wird durch gegenseitige Besuche und Feiern unterstrichen. Nikolaus-Statue auf dem Hochplateau neben der Pfarrkirche aufgestellt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Taubertal-Festival Taubertal-Festival: Künstler und Fans feiern ausgelassen das Ende einer langen Durststrecke Mehr erfahren Mit 93 Jahren Entdecker von Udo Jürgens - Musikmanager Beierlein gestorben Mehr erfahren

Wenn es dann aber tatsächlich so weit ist, fällt der Abschied begreiflicherweise doch sehr schwer und dies gilt oftmals nicht nur für die engsten Angehörigen.“

Dementsprechend groß seien auch das Entsetzen und die Trauer gewesen, als sich unter den Schüttwarern, in der Patengemeinde Seckach, in Rothenburg o.d.T. und unter den vielen Fans echter Volksmusik Ende Juli die Kunde verbreitete, dass Margarete Metschl, besser bekannt als Gretl und damit Teil des Volksmusikduos „Gretl und Franz“, nach längerer Krankheit im Alter von 84 Jahren verstorben war.

Unglaubliche 45 Jahre währte die aktive Künstlerkarriere von Gretl und Franz, die sich mit ihrem Schaffen ganz der Pflege der echten Volksmusik, aber auch des geistlichen Liedguts, verschrieben hatten.

Sich selbst an der Gitarre und am Akkordeon begleitend, oder dezent umrahmt von Georg Schwenk mit seinen Musikanten, absolvierten sie im In- und Ausland unzählige Liveauftritte und spielten zahlreiche Tonträger ein.

Zahlreiche Auszeichnungen

Neben vielen anderen Auszeichnungen würdigte der Stadtrat der Stadt Rothenburg o.d.T. die wertvolle Kulturarbeit des Ehepaares im Jahre 2003 mit der Verleihung der städtischen Verdienstmedaille und von der Sudentendeutschen Landsmannschaft wurden sie mit der Adalbert-Stifter-Medaille ausgezeichnet.

Aber auch für die Schüttwarer und für die Patengemeinde Seckach packten Gretl & Franz immer wieder gerne ihre Instrumente aus und erfreuten ihre treue Anhängerschar unter anderem bei Heimattreffen und Neujahrsempfängen sowie bei Veranstaltungen in der Seckacher Partnerstadt Reichenbach und im Kloster Gengenbach mit besinnlichen und beschwingten Weisen.

Die Trauerfeier für die bekannte Musikerin Gretl Metschl fand allerdings im engsten Familienkreis in ihrer Wahlheimat Rothenburg o.d.T. statt.

Auch die Gemeinde Seckach wird der Ehefrau des Schüttwarer Ortsbetreuers stets ein ehrendes Andenken bewahren. L.M.