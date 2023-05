Teurer Sekundenschlaf in Zimmern

Zimmern. Einen kostspieligen Sekundenschlaf leistete sich ein 27-jähriger VW-Lenker am Freitagmittag, gegen 14.50 Uhr, in Zimmern. Der Mann war auf der L 519 von Adelsheim in Richtung Seckach unterwegs, als er infolge eines Sekundenschlafes in einer Linkskurve, kurz vor einer Bushaltestelle, nach rechts von der Straße abkam. Dort überfuhr er ein Verkehrszeichen und gelangte an einem Stapel mit Holzpaletten zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An dem VW entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von circa 30 000 Euro.

