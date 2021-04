Teure Aufgabe Kinderbetreuung

Die Verabschiedung des Haushalts nahm breiten Raum der jüngsten Sitzung des Seckacher Gemeinderats ein. Auch der Kindergartenneubau war wieder ein Thema.

Seckach. Viel vor hat die Gemeinde Seckach in den nächsten Jahren. Neben dem geplanten Neubau einer Kindertagesstätte in der Kerngemeinde enthält das Investitionsprogramm im Haushalt unter anderem die Erschließung eines ersten Bauabschnitts im Baugebiet „Steinigäcker-Gänsberg II“, allgemeine Kanalisationsmaßnahmen sowie den Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Großeicholzheim-Bannholzsiedlung. Dazu kommen für den laufenden Haushalt die Erneuerung der Gehwege, die Fertigstellung der neuen Aussegnungshalle in Zimmern und die Erschließung eines weiteren Abschnitts im Baugebiet „Weisbäumlein II“ in Großeicholzheim.

Gemeinderat in Kürze Der Seckacher Gemeinderat nahm die Erstreckungssatzung, die die Stadt Mosbach zur Erhebung von Gebühren durch den „Gemeinsamen Gutachterausschuss Neckar-Odenwald-Kreis“ auf dem Gebiet der Gemeinde Seckach beschließen wird, zustimmend zur Kenntnis. Mit insgesamt zehn Anteilen wird sich die Gemeinde an der in Gründung befindlichen „Bürger-Energiegenossenschaft Bauland eG“ beteiligen und der Genossenschaft als Mitglied beitreten. Abschließend wurde noch beschlossen, dass 33. Seckacher Straßenfest aus aktuellem Anlass um ein Jahr auf Sonntag, 26. Juni 2022, zu verschieben. L.M.

Ausführliche Informationen dazu gaben Bürgermeister Thomas Ludwig und Kämmerer René Kordmann dem Gemeinderat bei der Sitzung in der Seckachtalhalle. Danach wurde der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2021 und der Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre bis 2024 zugestimmt.

Den ordentlichen Erträgen von 8 470 400 Euro stehen dabei allerdings Corona-bedingt 8 806 600 Euro an Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt 2021 gegenüber, so dass ein Minus von 336 200 Euro durch Rücklagenentnahme ausgeglichen werden muss.

Der Neubau der Kindertagesstätte beschäftigt die Verwaltung schon länger. Finanzielle Unterstützung von Bund und Land gebe es kaum, was der Rathauschef auch in seiner Haushaltsrede am Montag wieder monierte: „Die örtlichen Verhältnisse machen es bekanntlich erforderlich, dass wir einen neuen Kindergarten bauen müssen, und dieser hat bei den jetzigen Standards und der anhaltenden Baukonjunktur nun mal seinen Preis. Wir wären ja schon bereit, ein gewichtiges Scherflein beizutragen, aber neun Millionen Euro Eigenanteil sind für eine kleine Kommune wie Seckach definitiv zu viel – und in Zeiten des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens allemal.“

„Land gibt nichts“

Während der Bund gerade einmal eine Fachförderung von rund sechs Prozent der Baukosten gewähren würde, gebe das Land Baden-Württemberg nichts. „Deshalb komme ich zum wiederholten Male nicht umhin, diese Schieflage anzuprangern. Der Verweis auf die angeblich so großzügige Landesförderung der Betriebskosten ist dabei auch kein Ausweg“, so Ludwig. Mit einem Zuschussbedarf von 463 900 Euro stelle der Bereich Kinderbetreuung auch in diesem Jahr wieder die kostenträchtigste Aufgabe Seckachs dar.

Als größte Einzelmaßnahme des Haushaltsplans gelte die Sanierung der Eicholzheimer Straße inklusive Wasserversorgung für 1,16 Millionen Euro, wie Kämmerer René Kordmann berichtete. In Zimmern schlägt der Neubau der Aussegnungshalle 2021 mit 491 000 Euro zu Buche, der vierte Bauabschnitt des Wohnbaugebiets „Weisbäumlein II“ ist mit 483 000 Euro angesetzt, für die Erweiterung von „Steinigäcker-Gänsberg“ 385 000 Euro.

Für den Neubau des Kindergartens beziehungsweise die Schaffung weiterer Provisorien stehen 2021 193 000 Euro und 8,5 Millionen Euro in den Jahren 2022 bis 2024 im Haushaltsansatz sowie 15 000 Euro in diesem und 191 200 Euro im nächsten Jahr für den Medienentwicklungsplan der Seckachtalschule, um nur einige Planungen zu nennen.

Unter Berücksichtigung der Schulden des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Seckach“, welche zum Ende des Jahres voraussichtlich 2 749 640 Euro betragen werden, ergebe sich zum 31. Dezember ein voraussichtlicher Gesamtschuldenstand von 4 697 304 Euro, so der Kämmerer.

Abschließend appellierte der Bürgermeister an die Bevölkerung, nach Corona – spätestens aus Anlass des 50-jährigen Gemeindebestehens – eine Initiative zu starten, die das Miteinander und den Gemeinschaftsgeist fördert, aber auch Werte wie Respekt, Verantwortungsbewusstsein, Wertschätzung und Hilfsbereitschaft stärke.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt vergab der Gemeinderat die Tiefbauarbeiten für zwei neue Löschwasserbehälter in der Seckacher Schulstraße und im Waidachshof an die Firma HLT Baugesellschaft aus Neckargerach zum Angebotspreis von 89 502 Euro. Die Maßnahme wird in Kürze durchgeführt.

Gebühren ausgesetzt

Für die Zeit von 11. Januar bis 22. Februar, und nicht für zwei Monate wie angekündigt, wollte das Land 80 Prozent der Gebührenerstattung für die Kinderbetreuung übernehmen. Auch hier scheint es große Schieflage zu geben. Für die Kindergärten Seckach und Großeicholzheim hat die Gemeinde fiktive Beitragseinnahmen in Höhe von 31 761 Euro errechnet, tatsächlich genutzt wurde die Notbetreuung für 5014 Euro, was einen Einnahmeausfall von 25 847 Euro bedeutet. Tatsächlich übernimmt das Land davon 9 635 Euro, es sind also 16 211 Euro ungedeckt. Trotz dieser Vorgaben entschied sich das Gremium für die Erhebung der Kindergartenbeiträge für den Januar und den halben Monat Februar und zahlt den Betrag von etwa 12 150 Euro aus eigener Tasche.

Einführung des Digitalfunks

Der Neckar-Odenwald-Kreis will für die Feuerwehren die Einführung des Digitalfunks forcieren und die Anschaffung entsprechender Technik öffentlich ausschreiben. Der Beschaffungsbedarf in der Gemeinde Seckach stellt sich nach einer Analyse so dar, dass es sich um drei Feststationen für die Feuerwehrgerätehäuser, sieben Fahrzeugfunkgeräte und vier Handgeräte handle.

Die Kosten für Anschaffung der Geräte und Beteiligung externer Beratung belaufen sich auf etwa 61 000 Euro bei einer Förderung von 8400 Euro. Der Gemeinderat stimmte einer Interessenbekundung der Gemeinde an der gesamten Maßnahme zu.