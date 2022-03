Teststation wurde gut angenommen

Seckach. Das Corona-Virus hatte um den Kindergarten St. Franziskus in Seckach lange Zeit „einen Bogen gemacht“, doch Ende Februar traten dann doch auch hier die ersten infizierten Fälle auf. Im Rahmen der zu diesem Zeitpunkt gültigen „Corona-Verordnung Kindergarten“ und der damit verbundenen Teststrategie war es dann notwendig, die gesunden Kinder der betroffenen Gruppen täglich an einer öffentlichen Teststation testen zu lassen. Da dies in Ermangelung einer solchen Teststation in Seckach mit einem erheblichen Zeit- und Spritaufwand für die jeweiligen Eltern verbunden gewesen wäre, wurde im Elternbeirat die Idee geboren, eine solche Teststation selbst auf die Beine zu stellen.

Sowohl die politische Gemeinde, die Leitung des Kindergartens als auch die katholische Kirche als Träger signalisierten sofort die Bereitschaft, diese Teststation im Kindergarten aufzubauen. Der Elternbeirat organisierte in der Zwischenzeit die notwendige Schulung, die dann an einem Samstagnachmittag durch das DRK in den Räumen des Kindergartens durchgeführt wurde.

Durch das große Engagement aller Beteiligten konnten auf diese Weise schnell die ersten Tests beginnen und die Station wurde über die Testphase rege genutzt. Erst mit der neuen Corona-Verordnung und der damit geänderten Teststrategie wurde der Betrieb wieder eingestellt.

Der Elternbeirat und der Kindergarten St. Franziskus bedankten sich bei allen, die bei der Realisierung der Maßnahme mitgewirkt haben. L.M.