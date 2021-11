SV Großeicholzheim: Corona-bedingte Pause sinnvoll genutzt

Großeicholzheim. Corona-bedingt kein traditionelles Sportfest, keine Jubiläumsfeier und auch sonst keine einnahmenträchtigen Veranstaltungen: Trotzdem wurde in der Fußballabteilung des SV Großeicholzheim die Zeit sinnvoll genutzt.

Sportheim saniert

So wurde unter anderem eine Sportheimsanierung durchgeführt, verschiedene Baumaßnahmen auf dem Freigelände und dringende Anschaffungsmaßnahmen diskutiert und beschlossen. Im vereinseigenen Sportheim wurde nun über all dies im Rahmen der Jahreshauptversammlung informiert. Abteilungsleiter Günter Schmitt-Haber dankte allen, die sich im vergangenen Jahr ehrenamtlich in den Dienst der Sache gestellt hatten. Mit der Anschaffung einer großen Walze will man demnächst die Sportplatzqualität verbessern. Bereits angeschafft wurden drei Beregner. Weiter sprach der Abteilungsleiter über künftige Investitionen und aktuelle Aktionen. Zum einen soll ein neues Flutlicht auf dem Trainingsplatz zeitnah installiert und Mähroboter für jeden Platz gesetzt werden.

Aktuell laufe eine Aktion für neue Teamkleidung für den gesamten Fußballbereich. Nach dem ausführlichen Bericht von Schriftführer Ralf Zilling erinnerte SVG-Vorsitzender Thomas Kegelmann an die erbrachten Leistungen auf dem Vereinsgelände – wie Sportheimsanierung, neues Dach. Zudem stünden eine Erneuerung des Geländers am Anbau und die Sportplatzumrandung an.

Maximilian Grimm konnte trotz fehlender Einnahmen und den getätigten Investitionen über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichten. Die Kassenprüfer Jan Ballerin und Hagen Koch hatten nichts zu beanstanden. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Nach den Berichten über den Nachwuchsbereich durch Günter Schmitt-Haber für den zurückgetretenen Jugendleiter Heiko Schubert, für den AH-Bereich durch Wolfgang Schell und dem Trainer der Senioren Malte Modersohn mit lobenden Worten brachten die Neuwahlen zur Abteilungsführung folgendes einstimmiges Ergebnis: Abteilungsleiter Günter Schmitt-Haber, Stellvertreter Silas Rinklin und Schriftführer Ralf Zilling.

Nach dem Grußwort von Bürgermeister und Vereinsvertreter wurde zum Ehrungsabend am 4. Dezember in der Schlossgartenhalle eingeladen. L.M.