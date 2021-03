Seckach. Die Arbeiten zur Sanierung der Eicholzheimer Straße in Seckach beginnen am Montag, 22. März. Der erste Bauabschnitt betrifft den Bereich von der Uferstraße bis zur Waidachshofer Straße. Diese Strecke wird ab Dienstag, 23. März für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung des überörtlichen Verkehrs erfolgt über Buchen. Die Anlieger der angrenzenden Straßen, insbesondere der Industriestraße und der Waidachshofer Straße, sollen die Fahrzeuge nicht auf der Fahrbahn parken, damit die Linienbusse und der örtliche Verkehr durchfahren können. Die Bushaltestellen am Bahnhof Seckach werden während der Bauzeit in die Industriestraße und in die Infobucht der Bahnhofstraße im Bereich der Einmündung der Indust-riestraße verlegt. Dies betrifft alle Busse, die zwischen Seckach und Großeicholzheim verkehren.