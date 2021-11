Straße wieder befahrbar

Seckach. Die Arbeiten im dritten von vier Bauabschnitten werden diese Woche abgeschlossen, so dass am Freitag, 19. November, nachmittags, alle Sperr- und Umleitungsbeschilderungen abgebaut werden. Somit ist die Eicholzheimer Straße ab Samstag, 20. November, wieder in beide Richtungen befahrbar. Da es sich aber nach wie vor um einen Baustellenbereich handelt, wird die bestehende Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer erhalten bleiben. Die Firma Gebrüder Demirbas wird in der nächsten Zeit noch Rest- und Aufräumungsarbeiten ausführen. Die Arbeiten für den vierten Bauabschnitt von der Straße „Am Schefflenzer Weg“ bis Ortsende Großeicholzheim werden nach der Winterpause je nach Witterung frühestens Ende Januar/Anfang Februar begonnen. Die Gemeinde wird die dann notwendige Verkehrsführung entsprechend bekanntgeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1