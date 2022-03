Stets um das Wohl seiner Mitmenschen bemüht

Großeicholzheim. Otto Schmutz feiert an diesem Sonntag seinen 75. Geburtstag. Geboren am 6. März 1947 als ältestes von drei Kindern in Möckmühl-Sülzhof galten sein Interesse und seine Bemühungen stets dem Wohl seiner Mitmenschen und der positiven Förderung des Miteinanders. So auch seit über 40 Jahren in seiner Wahlheimat, dem Seckacher Ortsteil Großeicholzheim, dem er in den verschiedensten Positionen sein Engagement widmete und sich hierbei große Verdienste um eine intakte Dorfgemeinschaft erarbeitet hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seine Schulzeit verbrachte er in Bittelbronn, bevor er eine landwirtschaftliche Lehre im elterlichen Betrieb absolvierte und Ausbildungsbegleitend die landwirtschaftliche Schule in Heilbronn besuchte. 1973 begann er bei der Deutschen Bundesbahn seine zweite Ausbildung zum Bundesbahnsekretär und diesen Beruf übte er bis zum Ruhestand aus. Sein großes Hobby war von Jugend an die Reiterei, und diese Leidenschaft führte ihn zum Reit- und Fahrverein Schefflenz, wo er weit über 15 Jahre als Jugendwart aktiv war. Durch den Reitsport lernte er auch seine Ulla, genauer Ursula Zahn, kennen und lieben. 1977 heirateten die beiden und wurden in Großeicholzheim sesshaft. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor.

Seinen 75. Geburtstag feiert am Sonntag Otto Schmutz. © Liane Merkle

Es dauerte nicht lange, bis Otto Schmutz seinem Wesen und seinem inneren Bestreben nachgab – und so übernahm er mit steter Unterstützung seiner Ehefrau in einigen Positionen und Ämtern selbstlos Verantwortung. Als überzeugter Großeicholzheimer Bürger setzte er in insgesamt drei Wahlperioden Akzente im örtlichen Ortschaftsrat, setzte sich als Elternbeiratsvorsitzender an der Grundschule Großeicholzheim für die Interessen der Schüler ein und galt hierbei auch als standfester Mittler zwischen Eltern und dem Lehrerkollegium. Das Amt des Vorsitzenden im CDU-Gemeindeverband Seckach übte der Jubilar ab 1995 aus, veranstaltete hierbei zahlreiche Info-Abende und Wahlveranstaltungen, organisierte diverse Ausflüge und verkörperte in „seinem“ Wahlkreis einen waschechten und ehrlichen Christdemokraten, ohne dabei den Blick auf Andersdenkende zu verlieren. Zuvor als Vorstandsmitglied in Form eines Beisitzers tätig, engagiert er sich noch immer seit über 20 Jahren als stellvertretender Vorsitzender bei den Siedlerfreunden Seckach. Seit 25 Jahren dokumentierte er seine Zuverlässigkeit und sein Pflichtbewusstsein als Mitglied und Beisitzer im Seckacher Heimatverein. Der „Vereinsmeierei“ nicht überdrüssig, betätigt sich Otto Schmutz seit der Gründung des Seckacher Fahrdienstes im Rahmen der gemeindlichen Agenda seit gut 15 Jahren als ehrenamtlicher Fahrer. Auch im Arbeitskreis „Flüchtlingsbegleitung“ brachte und bringt er sich ein und kümmert sich um seine „Schutzbefohlenen“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen zum 75. Geburtstag schließen sich die FN gerne an. L.M.