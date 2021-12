Spendenlose für den guten Zweck

Seckach. Neben der Aktion „Spenden statt Schenken“ bietet der Förderkreis „Leben braucht Wasser“ auch in diesem Jahr wieder die beliebten Ein-Euro-Spendenlose an. Erhältlich sind sie in Seckach bei Nahkauf Familie Hovemann, dem Förderkreis Leben braucht Wasser im Finkenweg 4 sowie bei Hairstyle Prestige, außerdem in Osterburken bei Hofmann’s Metzgerei und in der Betriebskantine von P&G in Walldürn. An jedem Adventssonntag werden Hauptgewinne gezogen. Am 1. Advent war dies die Losnummer 20164, die einen Braun Epilierer gewonnen hat. Am 2. Advent wurde die Losnummer 22909 gezogen, hinter der nun als Gewinn ein Braun Herrenrassierer zu finden ist.

Die Gewinne der folgenden Losnummern können auf der Homepage info@lebenbrauchtwasser-ev.de ausgelesen werden: 20008, 20084, 20119, 20134, 20150, 20163, 20169, 20208, 20215, 20314, 20344, 20360, 20431, 20493, 20513, 20528, 20633, 20899, 20915, 21159, 21209, 21393, 21404, 21450, 21609, 21635, 21697, 21711, 21846, 21887, 21994, 22039, 22074, 22154, 22219, 22226, 22431, 22537, 22609, 22626, 22748, 22796,22861, 22972, 23054, 23090, 23163,23198, 23252, 23306, 23467, 23537, 23620, 23782, 23840, 23890, 23945. L.M.