Spendenfahrt für Kinderhilfe

Seckach. Für Jutta Biermayer ist es ein Herzenswunsch, ihre jährliche Fahrradtour einmal durch Israel zu absolvieren (die FN berichteten). In diesem Jahr soll er in Erfüllung gehen. Sie verbindet ihn mit einer Spendenfahrt zugunsten des Caritas Kinderhospitals in Bethlehem und gleichzeitig dem Vorschlag an Frauen aller Religionsrichtungen, sie auf dieser Fahrt – zumindest etappenweise – zu begleiten. Ob das funktioniert, steht noch in den Sternen, aber die Spendenfahrt wurde über den kfd-Diözesanverband Freiburg bereits insoweit organisiert, dass das Konto mit dem Verwendungszweck „Spendenfahrt KHB“ eingerichtet ist und alle eingehenden Spenden 1:1 an das Caritas Kinderhospital in Bethlehem weitergeleitet werden.

