„Singkreis“-Team putzte in „St. Sebastian“

Seckach. „Es ist eine so wunderschöne Kirche, aber aufgrund der Sparmaßnahmen eben sehr lange nicht geputzt. So wollten wir sie als Bühne für die Hochzeit unserer Dirigentin nicht sehen“, so die Aussage der achtköpfigen Crew aus dem Seckacher Singkreis. Und so schnappten sich Alexandra Bender, Gabriele Thomaier, Hildegard Klier, Dagmar Aumüller, Angela Philipp, Stefanie Eppel und Inge Huber-Rupp Staubsauger, Wischmopp, Staubwedel und Fensterputzutensilien und stürmten vor besagter Hochzeit „St. Sebastian“. Doch obwohl sie, bestens verköstigt von Martha Goldschmidt, mehrere Stunden gut gelaunt hervorragende Teamarbeit leisteten, wurden sie nicht zur vollen Zufriedenheit fertig. Also starteten sie das „große Putzen ein zweites Mal. Und wieder reichten 40 Putzstunden nicht ganz aus. Dieser Tage nun freute sich die wirklich dankbare Mesnerin Mechthild Schindler, dass der fröhliche Singkreis-Putztrupp sich zum dritten Mal ehrenamtlich einbrachte. Sie war bereits nach knapp 30 Putzstunden überzeugt: „Auch die Gläubigen mit Stauballergie können jetzt ohne Probleme wieder den Gottesdienst besuchen.“ Bild: Merkle

