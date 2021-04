Selbstgestrickte Socken für die Familie

Seckach. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so alt werde“, sagt Lilia Makus, die an diesem Dienstag bei guter Gesundheit in Seckach ihren 90. Geburtstag feiert. Dabei strahlt sie ihre Enkeltochter Julia Lang an und kann es nicht fassen, dass ihr dieses Glück beschieden ist.

Das wird verständlicher, wenn man ihre turbulente und überaus harte wie arbeitsreiche Lebensgeschichte hört.

In der Ukraine aufgewachsen

Lilia Makus feiert an diesem Dienstag ihren 90. Geburtstag. © Liane Merkle

Geboren wurde die Jubilarin am 20. April 1931 in der Ukraine, wo sie bis zu ihrem zehnten Lebensjahr zusammen mit zwei Geschwistern aufwuchs. Dann holten die Kriegswirren sie ein, die Familie musste fliehen. Mit Pferden schafften sie es bis Weißrussland, dort halfen ihnen Partisanen weiter und über Polen flohen sie in Viehwagen der Bahn bis nach Brandenburg.

Dort ging sie zur Schule und wurde auch konfirmiert. Doch als der Krieg vorbei war, musste die Familie zurück nach Russland und in den Wäldern des Ural Zwangsarbeit leisten. Lilia Makus besuchte wieder ein wenig die Schule, aber alles in allem ist sie stolz auf insgesamt drei Schuljahre in Deutschland und Russland, in denen ihr natürlich Rechnen sowie lesen und schreiben in Deutsch und Russisch vermittelt wurden. Kurz vor ihrem 20. Geburtstag heiratete sie am 12. März 1951 Robert Beck, behielt aber – was dort nicht unüblich war – ihren Namen.

Das tat dem Glück der beiden aber keinen Abbruch, sie schafften immerhin 65 gemeinsame Jahre, „in guten wie in schlechten Zeiten“. Als zum Beispiel eine ihrer drei Töchter bereits als Kleinkind starb, weil das Krankenhaus einfach zu weit weg war.

Lilia Makus erinnert sich, dass sie 1953 „befreit“ wurden, also die Zwangsarbeit ein Ende hatte und sie für die Arbeit im Wald, der das Paar bis 1960 noch nachging, entlohnt wurden. Sie zogen um nach Kasachstan, wo sie sich ein Haus bauten, das ihnen zehn Jahre Heimat war und wo auch ihr Sohn zur Welt kam.

Neuanfang gewagt

1970 versuchten sie noch einmal einen Neuanfang im Kaukasus in einem Schweinezuchtbetrieb. Dort waren sie 30 Jahre im Dienst und erhielten beste Zeugnisse und Auszeichnungen für ihre geleistete Arbeit.

Erst im März 2001 kam das Paar dann über Friedland und Adelsheim endgültig zurück nach Deutschland. Als Enkeltochter Julia Lang mit ihrer Familie in Seckach baute, wurde für die Großeltern eine kleine Wohnung im Haus mitgeplant, in die sie 2016 einzogen. Großvater Robert Beck genoss das neue Zuhause nur noch ein Jahr, doch seine Lilia hält hier noch immer mit ihrem freundlichen Wesen die Stellung.

Keine Langeweile

Langweilig wird es ihr nicht, denn neben dem Sohn, der in der Nähe wohnt, halten sie acht Enkel und 15 Urenkel auf Trab, die sie alle mit selbst gestrickten Socken versorgt. Sie kocht noch für sich selbst und liest sehr gerne. Dass ihre Familie aufgrund der derzeitigen Corona-Beschränkungen nach Absprache auf mehrere Tage verteilt feiert, findet sie sogar gut und weniger anstrengend, als alle auf einmal. L.M.