Seckacher Straße gesperrt

Großeicholzheim. Die Gebrüder Demirbas GmbH aus Haßmersheim beginnt mit den Kanalsanierungsarbeiten in der Seckacher Straße und am Marktplatz in Großeicholzheim.

Hierfür ist es erforderlich, dass diese beiden Straßen für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden, so die Gemeinde Seckach in einer Mitteilung. Die Umleitung des Durchgangsverkehrs erfolgt in beide Richtungen über die Landstraße L 520 (Großeicholzheim - Oberschefflenz) und die Gemeindeverbindungsstraße (Oberschefflenz - Seckach). Schul- und Linienbusse, die von Großeicholzheim nach Seckach (und zurück) fahren, werden über den Grabenweg umgeleitet.

Die Arbeiten in der Seckacher Straße und am Marktplatz werden bis Ende Oktober dauern. Danach beginnt der zweite Bauabschnitt, der eine andere Umleitungsführung notwendig macht.