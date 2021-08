Seckach: Sperrung der Römerstraße ab 30. August

Seckach. Die Arbeiten zur Kanalerneuerung in der Eicholzheimer Straße haben jetzt die Einfahrt der Römerstraße erreicht. Da auch nördlich der Römerstraße bis zur Einmündung der Straße „Am Schefflenzer Weg“ Arbeiten am Kanal in offener Bauweise auszuführen sind, muss ab dem 30. August auch die Römerstraße bis voraussichtlich 11. September gesperrt werden. Ab diesem Zeitpunkt ist es nicht mehr möglich, die Baustelle innerörtlich zu umfahren.

Alle Fahrzeuge, die von Großeicholzheim oder Schefflenz nach Seckach wollen, müssen deshalb die ausgeschilderten Umleitungen über Buchen beziehungsweise Adelsheim nutzen. Und in der Gegenrichtung gilt das Gleiche: Fahrzeuge, die von Seckach in Richtung Großeicholzheim oder Schefflenz fahren wollen, müssen ebenfalls die ausgeschilderten Umleitungsstrecken über Buchen und Adelsheim nehmen. Das gilt auch für den innerörtlichen Verkehr. Es gibt innerörtlich keine Straßen, die für den Umleitungsverkehr geeignet wären.