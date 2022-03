Schüler waren betroffen von Leid und Not

Seckach. Im Zuge der furchtbaren Bilder und Nachrichten über den schrecklichen Krieg in der Ukraine und der entsetzlichen Folgen hatten auch die Lehrkräfte der Seckachtalschule überlegt, welche Hilfe und Unterstützung sie zusammen mit den Schülern bieten könnten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schulleiterin Claudia Hampe hatte in diesem Zusammenhang vom ersten „Hilfsbus“ der Firma Knühl aus Großeicholzheim erfahren, was die Entscheidung über die mögliche Hilfeleistung erheblich vereinfachte, denn: Die Schule kooperiert bereits seit Jahren mit dem Busunternehmen, nicht nur durch die tägliche Beförderung ihrer Schüler aus Zimmern zur Schule und zurück nach Hause, sondern auch auf Klassenfahrten zu geplanten Schulausflugszielen.

Es brauchte nicht viel Werbung, und in der Schulgemeinschaft kamen 284,01 Euro zusammen, die die kleine Lissy aus der zweiten Klasse Christina und Hagen Koch vom Busunternehmen Knühl in der Schule übergeben durfte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Das Geld setzen wir für die morgige Fahrt an die polnisch-ukrainische Grenze ein. Es wird unsere vierte Fahrt sein, auf der wir erneut geflüchteten Frauen und Kindern helfen, in Sicherheit zu kommen“, erläuterte Koch und ergänzte, dass er bereits 125 Flüchtlinge in Zusammenarbeit mit Familie Majkut aus Haßmersheim und dem DRK nach Mosbach gebracht habe, die in der Zwischenzeit im Neckar-Odenwald-Kreis in Privatunterkünften untergebracht sind.

Die Schüler waren sichtlich betroffen über die Erzählungen und Eindrücke, über das Leid, die Sorgen und Nöte der Menschen, die fluchtartig ihr Heimatland verlassen haben, dabei oft nur eine Plastiktüte als Gepäckstück tragen, aber sehr dankbar für die Unterstützung seien. „Mit Kindern, die in der Ukraine bereits etwas Englisch in der Schule hatten, kommen glücklicherweise die ersten Gespräche auf der Fahrt zustande, die die Erwachsenen als Fahrt ins Ungewisse empfinden. Und damit lockern ausgerechnet diese Kinder die gedrückte Stimmung etwas auf“, lobt das Ehepaar, das sich mit einer großen Schale voller Gummibärchen bei allen Schülern n der Seckachtalschule und bei Claudia Hampe und dem Lehrerteam für die unkomplizierte Hilfe bedankten. L.M.