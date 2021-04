Schriftliche Notiz entlastet Praxen

Seckach. Wie vermutlich alle Hausärzte wird auch der Allgemeinarzt Dr. Helmut Bender mit telefonischen Anfragen zu Covid-19-Impfungen bestürmt. Obwohl er bedauert, dass er und seine Kollegen impftechnisch „ausgebremst“ seien, weil jeder Praxis pro Woche nur etwa 20 Impfdosen zur Verfügung stehen, hat er – ebenso wie sein Kollege Dr. Joachim Rösch – die dringende Bitte an die Patienten: „Rufen Sie uns nicht wegen Impfterminen an.“ Die Leitungen in den Praxen seien teilweise so überlastet, dass man in Notfällen nicht erreichbar sein.

„Bitte lassen Sie uns eine kurze schriftliche Notiz zukommen – mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummer und eventuell einer Bescheinigung, dass Sie als Arbeitnehmer oder enge Bezugsperson von Schwangeren, chronisch Kranken oder Pflegebedürftigen selbst zur Risikogruppe gehören.“ L.M.