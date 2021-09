Großeicholzheim. Eine unbekannte Frau nahm am Samstagabend heimlich einen Schlüsselbund in der Laurentius-Kirche in Großeicholzheim an sich.

Ein Angestellter der Kirche befand sich zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr in der Kirche und legte seinen Schlüsselbund ab. Dort wurde er vermutlich durch eine junge Frau gestohlen.

Sie wird als circa 20 bis 25 Jahre alt und eher schlank beschrieben. Sie trug einen weinroten Kapuzenpullover, eine Jogginghose und ältere Sportschuhe.