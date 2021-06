„Scharfe“ Messungen angekündigt

Im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens hatte die Öffentlichkeit seit April dieses Jahres die Gelegenheit, zu den Planungen einer ersten Änderung des einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar über „Wohnbauflächen“ und „gewerbliche Bauflächen“ Stellungnahmen abzugeben. Die Verwaltung hatte zusammen mit dem Ingenieur-Büro für Kommunalplanung IKF aus Mosbach die Anregungen, Vorschläge und Eingaben geprüft und in einer Darstellung in den Plänen mit der Bitte um Aufnahme in den Regionalplan eingearbeitet. Auch diesem Tagesordnungspunkt, den Bauamtsleiter Roland Bangert vorstellte, stimmte der Gemeinderat nach heftigen Ortsteildiskussionen – vor allem um Gewerbefläche und im Hinblick auf die Ungleichbehandlung gegenüber Ballungsräumen – zu.

Am 26. September finden die Bundestagswahlen statt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Corona-Regeln legten Gemeindeverwaltung und Gemeinderat folgende Wahlbezirke fest: Seckach: gesamter Ortsteil mit Kinder- und Jugenddorf Klinge mit Wahllokal Seckachtalhalle; Großeicholzheim: Wahllokal Schlossgartenhalle; Zimmern: Wahllokal Dorfgemeinschaftshaus; Briefwahlbezirk 1: gesamter Ortsteil Seckach mit der Klinge im Auszählort Seckachtalschule; Briefwahlbezirk 2: Ortsteil Großeicholzheim und Zimmern im Rathaus. L.M.