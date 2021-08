Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sanierung in Seckach - Bis 11. September gibt es keine Möglichkeit, auf direktem Weg von Großeicholzheim oder Schefflenz nach Seckach zu kommen Sanierung der Eicholzheimer Straße: Kosten in Höhe von 1,49 Millionen Euro

Als derzeit größte laufende Baumaßnahme in Seckach gilt die Sanierung der Eicholzheimer Straße in Seckach selbst. Die Großbaustelle hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 1,49 Millionen Euro.