Positive Entwicklung bei den Mitgliederzahlen

Seckach. „Das erweiterte Führungsteam hat zielführend und effektiv gearbeitet und die Finanzen im Verein sind geregelt“, so die Kernaussage von Bernd Deßner, stellvertretender Vorsitzender, im Rahmen der Jahreshauptversammlung des SC Klinge in der Großeicholzheimer Schlossgartenhalle. In Anwesenheit von Bürgermeister Thomas Ludwig, den Vereinstrainern und Verantwortlichen sowie Ehrenmitglied Hubert Lang resümierte Deßner die Aktivitäten im vergangenen Jahr und informierte zusammen mit den Vorstandsmitgliedern über das Innenleben des Vereins.

Freiwillige im Einsatz

Unter Coronabedingungen erinnerte der stellvertretende Vorsitzende an das Relegationsspiel in Großeicholzheim, für dessen reibungslosen Ablauf über 40 Helfer verantwortlich waren.

Weiter wurde an die Unterstützung diverser Firmenfeiern – ebenfalls mit jeweils an die 50 Freiwilligen sowie an den Stand im Rahmen des Klingefestes und an die gelungene Weihnachtsfeier in der Oberschefflenzer Halle erinnert. An dieser Stelle galt ein Dank allen, die die Interessen des SC Klinge tatkräftig unterstützt hatten, den zahlreichen Helfern im Hintergrund, den kooperierenden benachbarten Vereine für ihre Unterstützung und der Gemeinde Seckach für ihr stets offenes Ohr für die Vereinsbelange. Sowohl 2019 als auch 2020 galt das Hauptaugenmerk des Vorstandes dem Klassenerhalt der ersten Mannschaft und der Förderung des Nachwuchses.

Als Wermutstropfen bezeichnete Bernd Deßner die Tatsache, dass man über keinen eigenen Sportplatz verfüge und so ständig mit Kompromissen leben müsse. Dem entgegenstehen aber eine positive Entwicklung der Mitgliederzahlen und die sportlichen Erfolge im Nachwuchsbereich. Im Fokus habe man auch die anstehende Weihnachtsfeier, in die man möglicherweise die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen des Vereins integrieren könnte.

Über eine zufriedenstellende Kassenlage berichtete im Anschluss Kassenwartin Silke Eiffler, über den ebenfalls zufriedenstellenden Mitgliederstand mit 135 zum 31. Dezember 2019 (davon 70 aktiv) und mit 156 zum 31. Dezember 2020 (davon 89 aktiv) konnte Iris Zilling berichten.

Erfolge gefeiert

Dank der Kooperation mit dem SC Oberschefflenz meisterten die 42 Mädchen in den Jugendmannschaften einen geregelten Trainings- und Wettkampfbetrieb in den Verbands- und Landesligen mit Erfolg, betonten Jugendleiterin Tanja Schimpf und die Trainer Jürgen Thoma (B-Jugend), Stefan Sauter-Schabel (C-Jugend) sowie Björn Thoma (D-Jugend), die durchweg stolz auf die Leistungen ihrer Mädchen waren. Eine erfolgreiche und zukunftsweisende Entwicklung attestierten auch Abteilungsleiter Markus Sauter und die beiden Trainer Sebastian Fuchs und Rüdiger Zilling den 1. und 2. Damenmannschaften. Im Abteilungsleiterbericht wurde deutlich, dass man auf eine gute personelle und ausbaufähige Ausstattung stolz sein könne. Die Mitglieder erteiltender Vorstandschaft einstimmig Entlastung.

Im Anschluss stimmten die Mitglieder einer angepassten Satzungsneufassung und einer neuen Beitragsordnung zu. Demnach beträgt der Jahresbeitrag für die aktiven Mitglieder 40 Euro, für die passiven 50 Euro und für Familien 80 Euro mit sofortiger Wirkung. Die anschließenden Teil-Neuwahlen zur Vorstandschaft brachten folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorstand Angelina Schell, Schriftführerin Julia Ried, Stellvertreterinnen der Kassenwartin Iris Zilling, Öffentlichkeitsarbeit Viktor Oldenburger.

Besondere Sitzung

Dass dieser Abend durchaus „besonders“ zu bezeichnen sei, bemerkte Bürgermeister Thomas Ludwig in seinen Grußworten, denn das sei die erste Jahreshauptversammlung nach Corona, darüber hinaus hätten die Berichte deutlich gemacht, dass der Verein inzwischen vom sozialen Miteinander getragen werde, obwohl die vergangenen Monate mehr als schwierig zu bezeichnen seien. Der SC Klinge habe sich nicht unterkriegen lassen und herausragende Impulse in den letzten beiden Jahren gesetzt. L.M.