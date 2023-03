Polizei sucht Lkw-Fahrer nach Unfall in Seckach

Seclach. Nachdem ein Lkw-Fahrer am Montagvormittag einen Unfall verursachte und flüchtete, sucht die Polizei nun Zeugen. Ein 66-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem Renault auf der Heinrich-Magnani-Straße unterwegs, als ihm in einer Kurve ein Lkw entgegen kam, welcher sich nicht an das Rechtsfahrgebot hielt und die Straße mittig befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der Mann nachrechts ausweichen. Hierbei kollidierte sein Fahrzeug mit dem Randstein und schleuderte anschließend in die gegenüberliegende Schutzplanke. Der Lkw-Fahrer setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Renault des 66-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

