Nur zwei der Deportierten überlebten

Klinge. Als Diakon im Kinder- und Jugenddorf Klinge war Manfred Glittenberg in der Klingekirche St. Bernhard ein Kästchen mit der Aufschrift „Auschwitz“ aufgefallen, das ein Stück Stacheldraht und ein Isolatorenbruchstück vom Elektrozaun enthält. Vermutlich stammt es vom früheren Leiter der Klinge Pfarrer Herbert Duffner, dem das Judentum sehr am Herzen lag. Bei einem Besuch vor zehn Jahren in Auschwitz war Glittenberg dann selbst „tief betroffen von dem, was Menschen Menschen antun können“.

Vergessenes Schicksal

Nachdem er erfuhr, dass auch eine Sinti-Familie von Seckach deportiert wurde, kümmerte er sich um Aufklärung ihres vergessenen Schicksals. Bürgermeister Thomas Ludwig fand die dazugehörige Akte im Gemeindearchiv Seckach. Geleitet wird Glittenberg dabei von einem Motiv aus der Misereor-Fastenaktion 2008: „Jesus lebte eine Mystik der offenen Augen. Am Rande der politischen, gesellschaftlichen, religiösen Ordnungen seiner Zeit beginnt er ein Reich aufzubauen, in dem kein Mensch unwichtig, kein Leid gleichgültig, kein Opfer übersehen ist.“

Das Land Baden-Württemberg erinnerte bereits Woche an die Deportation von 456 Sinti vor 80 Jahren: 233 Männer, Frauen, Kinder und Alte aus Württemberg und Hohenzollern waren am 15. März 1943 zum Zigeunerlager des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau abtransportiert worden. Eine Woche später folgten vier Transportzüge mit 223 Sinti aus den Kreisen Mannheim, Mosbach, Buchen, Sinsheim und Karlsruhe.

Die Nazis hatten die Verfolgung der Sinti immer mehr verschärft: Die Ausübung ihrer Wanderberufe wurde zunehmend eingeschränkt. Die bisher eher sozial begründete „Bekämpfung des Zigeunerunwesens“ schlug in rassistische Verfolgung um. Sogenannte Rassegutachten wurden erstellt.

Manche Söhne eingezogen

Trotzdem wurden manche Söhne noch zum Kriegsdienst eingezogen. Im Oktober 1939 wurden die Sinti an ihren jeweiligen Aufenthaltsorten erfasst, die sie ab sofort nicht mehr verlassen durften. Bei Zuwiderhandlung drohte KZ-Haft. Die Gemeinden mussten für die Festgesetzten Unterkünfte, Arbeitsgelegenheiten und gegebenenfalls Verpflegung beschaffen.

Zunächst weigerten sich Gemeinden, die vielköpfige Familie von Friedrich und Marie Reinhardt aufzunehmen. Der Landrat erklärte dann Bofsheim für zuständig. Im Sommer 1941 wurde der Sohn Fridolin wegen des Verdachts eines Raubüberfalls festgenommen. Trotz der Einstellung des Ermittlungsverfahrens wurde er nicht mehr freigelassen, sondern ins Arbeitshaus Kislau und in die KZ Mauthausen und Auschwitz gebracht, wo er starb. Die junge Familie der Tochter Albertine zog im November 1941 nach Hardheim um, wo ihr Mann Heinrich Wagner im Straßenbau und in einem Sägewerk arbeitete.

Im Februar 1942 ordnete die Kriminalpolizei die Verlegung der Familie Reinhardt an. Ihre selbst gezimmerte Bretterhütte in Bofsheim wurde abgeschleppt und außerhalb von Seckach an der Straße nach Schlierstadt abgestellt. Weil die Bevölkerung darüber aber „entrüstet und erregt“ war, regte der Buchener Landrat Stiefel nochmals bei der Kriminalpolizeistelle Karlsruhe Abschiebungen nach dem Vorbild von Judendeportationen an.

Dem fast 60-jährigen Friedrich Reinhardt und seinem Sohn Ignaz wies das Arbeitsamt schwere Arbeiten im Gipswerk Seidenstricker in Seckach zu.

Weil die 17-jährige Tochter Gertrud im Sommer 1942 gegen die Residenzpflicht verstoßen hatte, wurde sie in das KZ Auschwitz eingeliefert, wo sie ein halbes Jahr später ihr Leben verlor.

Am 16. Dezember 1942 befahl der Reichsführer-SS Heinrich Himmler die familienweise Deportation „zigeunerischer Personen“ nach Auschwitz. Am 23. März 1943 wurden 35 Sinti aus den Orten Seckach, Hardheim, Osterburken und Ballenberg von örtlichen Polizisten abgeholt, darunter auch die Familie Reinhardt.

Zwei Deportierte überlebten

In Seckach wurde der Transport zusammengestellt und verpflegt, am Tag darauf in Heilbronn mit 14 Sinti aus dem Kreis Sinsheim zusammengeschlossen und am 26. März im KZ Auschwitz-Birkenau abgeliefert. Nur zwei der Deportierten aus dem Kreis Buchen überlebten.