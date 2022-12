Neue Gebühren für Wasser und Abwasser

Seckach. Neben dem neu abzuschließenden Betriebsführungsvertrag für die Seckacher Straßenbeleuchtung beschäftigten vor allem neue Gebührenkalkulationen den Seckacher Gemeinderat bei seiner letzten öffentlichen Sitzung im Jahr 2022 unter Leistung von Bürgermeister Thomas Ludwig.

Der bisherige Vertrag mit der NetzeBW kann in der Variante „Basic+4“ nicht mehr verlängert werden, einen Anbietermarkt gibt es noch immer nicht in unserer Region und darum empfahl die Gemeindeverwaltung den Abschluss in der als Ersatz angebotenen „Comfort+4“-Variante. Dieser habe den Vorteil, dass die Dokumentation der Straßenbeleuchtung ergänzt wird um die Leuchte, das Leuchtmittel oder die Lichtfarbe, damit man rechtzeitig vor 2030 klären kann, welche Straßenleuchten nach dem aktuellen Naturschutzgesetz noch zulässig sind und welche man austauschen muss.

Außerdem würden alle vier Wochen die Straßenleuchten kontrolliert und man könne die „KommunalPlattform“ der NetzeBW für die Störmeldung der Straßenbeleuchtung nutzen. Diesem Gesamtpaket wurde für jährlich 32 000 Euro von 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2026 mit einer Verlängerungsoption bis 31. Dezember 2030 zugestimmt.

Und dann tat sich das Gremium richtig schwer bei der unvermeidlichen Zustimmung zu den neuen Gebühren für Wasser, Abwasser und dezentrale Abwasserbeseitigung samt deren dazugehörigen Satzungen. So hatte die Tilly Steuerberatungsgesellschaft für die Wasserverbrauchsgebühr in Höhe von 2,98 Euro je Kubikmeter für 2023 kalkuliert.

Darin berücksichtigt sind nach Erläuterungen von Leonie Röderer als Mitarbeiterin des Rechnungsamtes der Fremdwasserbezug von der Bodensee-Wasserversorgung, die Betriebsführung Wasserversorgung Bauland, Kostenerstattung Bauhof, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Abschreibungs- und Auflösungssätze, Kostenunterdeckungen aus 2019 und 2020 sowie Prognosen.

Auch stimmte der Gemeinderat den neuen Abwassergebühren für den Zeitraum von 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024, genauer einer Schmutzwassergebühr von 2,93 Euro/m³ und einer Niederschlagsgebühr von 0,29 Euro/m³ sowie der geänderten Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung zu. Die dezentrale Abwasserbeseitigung umfasst die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben, und die Abfuhrgebühr setzt sich aus einer Klärbereich- und einer Transportgebührenkomponente zusammen.

Die Klärbereichsgebührenkomponente wird aus der Gebührenkalkulation der zentralen Abwasserbeseitigung „entwickelt“. Damit stimmte das Gremium auch hier für den Zeitraum von 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024 den neu kalkulierten Abfuhrgebühren von 19,31 Euro/m³ Entleerungsgut für geschlossene Gruben und 60,88 Euro/m³ Schlamm für Kleinkläranlagen sowie der dazugehörigen Satzung zu.

Das komplizierte Thema der „Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts“ beziehungsweise deren Neuregelung erläuterte Bürgermeister Ludwig. Demnach fallen bei der Gemeinde Seckach das Hallenbad und die Wasserversorgung ebenso unter diesen Punkt wie Einnahmen aus Teilen der Ratschreibertätigkeit sowie aus der Verpachtung der Eigenjagd- und Eigenfischereibezirke. Doch noch sei hier nicht alles in „trockenen Tüchern“ und darum stimmte das Gremium der Verlängerung des Optionszeitraums zur verpflichtenden Anwendung des Paragrafen 2 b UStG bis zum 31. Dezember 2024 für die Gemeinde Seckach, die „Jagdgenossenschaft Seckach“ und die „Stiftung König-Klinge“ zu. Unter dem Punkt Anfragen kam von Florian Kraus der Wunsch, ein Vergleichsangebot für den Kindergartenneubau in Holzständerbauweise einzuholen nach Vorbild von Adelsheim, Sennfeld oder Bad Mergentheim. Ein Vorschlag wurde von der Verwaltung angenommen. L.M.