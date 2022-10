Natursteinbrücke muss saniert werden

Seckach. Neben der forstwirtschaftlichen Betriebsplanung 2023 für den Gemeindewald Seckach, beschäftigte sich das Gemeinderatsgremium in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung unter Leitung von Bürgermeister Thomas Ludwig in der Seckachtalhalle vor allem mit der notwendigen Sanierung der denkmalgeschützten Naturgewölbebrücke Zimmern, der Einführung eines Gemeindevollzugsdienstes und der dazugehörigen Polizeiverordnung.

Forstbetriebsleiter Jörg Puchta und Revierleiter Armin Walzel erläuterten zu den forstbetrieblichen Planungen, dass bis Mitte Mai 2022 die Waldwelt noch in Ordnung war, danach fehlte gerade in der Vegetationsperiode ganz einfach das Wasser bei extremer Hitze. Ende August schlug dann der Borkenkäfer verstärkt zu.

Hiebsatz wird niedriger

Puchta prognostizierte, dass es immer Wald geben wird, nur wisse man noch nicht, wie dieser aussieht und wie er sich zusammensetzt. Weiter machte er klar, dass der geplante Hiebsatz immer niedriger werden wird.

Im kommenden Jahr plant man natürlich ein „normales“ Jahr, da etwas anderes nicht möglich sei. Man versuche, auf 67 000 Euro Gewinn zu kommen, aber wie das Klima sei auch die Holzpreisentwicklung nicht wirklich vorhersehbar. 2021 habe man mit einem Plus von 47 000 Euro abgeschlossen, vor allem Dank des versierten Revierleiters Armin Walzel, der auf Verjüngung mit Wärme resistenten heimischen Baumsorten setzt.

Der Gemeinderat nahm die forstwirtschaftliche Betriebsplanung zur Kenntnis und stimmte dem Vorschlag der beiden Forstfachleute bezüglich der Brennholzpreise für den kommenden Wintereinschlag zu. Demnach liegt Brennholz lang bei 80 Euro je Festmeter und Ster Holz bei 100 Euro je Festmeter.

Mit großem Interesse nahm der Gemeinderat die Ausführungen von Diplom-Ingenieur Bernd Weilbacher vom gleichnamigen Ingenieur-Büro aus Miltenberg über die Sanierungsmöglichkeiten für die denkmalgeschützte Natursteingewölbebrücke in Zimmern zur Kenntnis, an der leider kräftig der Zahn der Zeit nagt. Die Brücke aus dem Jahr 1608 hatte 1736 zur Verschönerung des Dorfbildes von Hofmeister Friedrich Wilhelm Rödinger eine barocke Figur des Brückenheiligen St. Nepomuk erhalten. Um sie zu schonen, wurde sie nach dem Bau der Betonbrücke für den Verkehr gesperrt, wurde also nur noch von Fußgängern genutzt.

Lockere Steine

Dennoch konnte die Sanierungsbedürftigkeit nicht auf Dauer aufgehalten werden. Inzwischen gibt es im Bereich der Bögen und der Tragkonstruktion lockere und auch schon fehlende Steine, unter anderem in Bereichen, die zeitweise von Wasser umspült werden. Das bedeute, dass ein einfaches „Facelifting“ nicht genügt, sondern in die Struktur der Brücke und der anschließenden Wand eingegriffen werden müsste.

Genauer führte Bernd Weilbacher die defekten Details aus, die technisch saniert werden müssen. Er empfahl, den Sanierungsumfang gemeinsam festzulegen, dann einen Vorentwurf zu erstellen und das Ganze mit dem Landesamt für Denkmalpflege abzustimmen. Nach dem Erstellen einer Kostenschätzung will man erst die Förderantragsunterlagen erstellen.

Damit zeigte sich das Gremium einverstanden und beauftrage das Büro mit der Erstellung eines Sanierungsvorschlages mit Kostenschätzung und Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt.

In seiner öffentlichen Sitzung im Juli hatte der Gemeinderat bereits sein grundsätzliches Interesse bekundet, sich an der Einrichtung eines gemeinsamen Gemeindevollzugsdienstes im Bereich der RIO-Kommunen zu beteiligen, nun beschloss er dessen Einführung in vertraglicher Kooperation mit dem Gemeindeverwaltungsverband Osterburken, weiter den Erlass der dazugehörigen Polizeiverordnung. Als Tätigkeitsschwerpunkte fasste man ins Auge die Überwachung des ruhenden Verkehrs – insbesondere das ordnungsgemäße Halten und Parken, Rückschnitt von Hecken, Vollzug der Vorschriften über das Halten gefährlicher Tiere, korrekte Entsorgung von Hundekot, Schutz der öffentlichen Grünanlagen, Spielplätze, Vollzug der Vorschriften über das Reinigen, Räumen und Streuen öffentlicher Straße und Gehwege sowie der Vorschriften über Anschläge und unerlaubtes Plakatieren.

Dazu beschloss man mit Wirkung zum 1. Januar 2023 auch die vorgelegte Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern.

Unter dem Punkt Anfragen aus den Reihen der Gemeinderäte kam von Martin Müller der dringende Appell, sich um eine zahlbare Version eines neuen Kindergartens und die Reaktivierung des Hallenschwimmbads zu bemühen, da einfach schon zu viel Zeit vergangen ist, seit die Notwendigkeit bekannt wurde.

Sowohl Eltern als auch Kinder und Bürger seien wegen dieses Mangels bereits mehr als frustriert. Bürgermeister Ludwig gab dem Gemeinderat recht und erläuterte, dass man derzeit an einer neuen Variante zur Lösung arbeite. L.M.