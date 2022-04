Musiker unterstützten „Herzenssache“

Seckach. Die Solidarität der Seckacher mit den Kriegsopfern der Ukraine und mit ihrem Musikverein, ergänzt durch den Musikverein Oberschefflenz, war überwältigend.

Wie viele Musikvereine war man dem Aufruf des Landesmusikverbands gern gefolgt und absolvierte in Oberschefflenz und in Seckach ein Benefizkonzert. Dirigent Martin Heß sprach allen Anwesenden aus dem Herzen, als er sich über die „Unbegreiflichkeit dieses Krieges“ äußerte. Mit Berichten von Betroffenen über deren derzeitigen „Alptraum“ folgte das Gebet für die Ukraine: „Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf Deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Dein Charakter. Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal“. Dieses Gebet wurde musikalisch unterstrichen durch das Lied „Die Gedanken sind frei“. Martin Heß berichtete als Lehrer von der sonderbaren Lage der Schüler, die in der Ost-Ukraine bereits seit 2014 Angriffe und Kampfhandlungen auch auf ihre Schulen erleben, im Aufsuchen der Luftschutzbunker geübt sind und jetzt in der Ukraine um ihr Leben fürchten müssen oder es sogar schon verloren haben. Die Spendengelder der Benefizkonzerte, die mit den Nationalhymnen der Ukraine und Deutschlands endeten, sollen ungekürzt an die SWR 1-„Herzenssache“ fließen. L.M.

