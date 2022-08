Großeicholzheim. Auch in den Sommerferien öffnet das „Museum im Wasserschloss“ in Großeicholzheim seine Pforten. Der Verein Großeicholzheim und seine Geschichte und die Gemeinde Seckach laden am kommenden Sonntag, 14. August, von 14 bis 17 Uhr zum Besuch ein. Die Museumsführer geben den interessierten Besuchern in den Abteilungen „Geschichte“, „Landwirtschaft“, „Handwerk“ und „Haushalt“ einen Einblick in die Lebenswelt unserer Vorfahren. Bild: Gemeinde

