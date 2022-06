Motorradfahrerin stürzte bei Seckach Abhang hinunter

Seckach. Die 49-jährige Lenkerin einer Harley-Davidson befuhr am Sonntagnachmittag, gegen 14 Uhr, von Eberstadt kommend die K 3900 in Richtung Seckach. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve kam sie aus unbekannter Ursache allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf den dortigen Grünstreifen und stürzte circa 15 Meter einen Abhang hinunter. Zur Bergung der Verletzten sowie des Krads mussten durch die Feuerwehr mehrere Bäume gefällt werden. Die Krad-Lenkerin war ansprechbar und wurde aufgrund ihren schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber abtransportiert. An der Maschine entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1