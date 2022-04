Mitglieder stecken alle Energie in die kommenden Veranstaltungen

Großeicholzheim. Trotz pandemiebedingter Ausfälle von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsaktivitäten kann man bei der Fastnachtsgesellschaft „Aichelscher Schnäischittler“ auf einen harmonischen Zusammenhalt und auf eine rege Vorstandstätigkeit stolz sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Deutlich wurde dies auch im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Sportheim. Vorsitzender Jan Ballarin informierte darüber, dass im Berichtszeitraum einzig der Bau des eigenen Fastnachtswagens mit kleiner Jungfernfahrt möglich war. Sein Dank galt Sven Eiffler, Mario Löser und Tobias Mayer an vorderster Front, den Verantwortlichen im Vorstand und der Gemeinde Seckach für die gute Zusammenarbeit im Interesse des Erhalts der heimischen Fastnachtskultur. Der Fokus für das kommende Jahr liege auf der Prunksitzung 2023, und auch sonst würden die „Schnaischittler“ alle Energie in kommende Veranstaltungen stecken, wie in das 50-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Seckach.

Auch Matthias Mayer in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender freute sich über die gute Teamentwicklung und erinnerte an die gelungene Taufe des Fastnachtswagens namens „Emma“. In Erinnerung rief er auch die „Schnäischittler“-Aktion unter dem Motto „Wir machen nicht nichts“, bei der Jahresbuttons und „Schnäischittler-Tüten“ an alle Aktiven und die Kindergartenkinder sowie die Schulkinder in der Grundschule verteilt wurden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach einem ausführlichen Bericht über die Einzelheiten des Vereinsgeschehens durch Schriftführerin Sinja Melzer berichtete Kassenwart Martin Sommer trotz der Corona-Auswirkungen und der Ausgaben für den Bau des Faschingswagens über einen „noch“ zufrieden stellenden Kassenstand. Jessica Fehr und Heiko Saffrich hatten die Kasse geprüft und keinerlei Beanstandungen feststellen müssen. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Abschließend gab Jan Balarin bekannt, dass das Gemeinde-Jubiläumsfest mit Straßenfest am 25./26. Juni in Zimmern stattfindet und man über eine jährlich stattfindende gemeinsame Veranstaltung aller drei Fastnachtsgesellschaften nachdenken werde. Die Aufarbeitung der Vereinsgeschichte für das Museum „Großeicholzheim und seine Geschichte“ sei in Arbeit, betonte Thomas Kegelmann. Die eigene Prunksitzung sei auf den 4. Februar terminiert, was bei einer Sitzung von Mitgliedern und Vorstand am 28. April im Sportheim genauer besprochen werde, so der Vorsitzende. L.M.