Mit Toyota überschlagen

Seckach/Bödigheim. Ein 31-Jähriger überschlug sich am Freitag nahe des Faustenhofs mit seinem Toyota. Der Mann war gegen 19.15 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg von Bödigheim nach Großeicholzheim unterwegs. In der Rechtskurve vor der Steinernen Brücke am Faustenhof kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße ab. Der Toyota überschlug sich und kam neben dem Bach wieder zum Stehen. Dabei wurde der Elektrozaun einer Pferdekoppel beschädigt. Der Fahrer wurde leicht verletzt, der Schaden liegt bei rund 4000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Buchen beim Fahrer Alkoholbeeinflussung fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

