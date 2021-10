Mit Tatendrang in die Kampagne starten

Großeicholzheim. Trotz Ausfall fast aller Veranstaltungen wegen der allgemeinen Coronalage ruhte die Arbeit bei der Fastnachtsgesellschaft „Aichelscher Schnäischittler“ nicht, was im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Sportheim des SVG deutlich wurde. Der Brauchtumspflege eng verbunden zeigten Bürgermeister Thomas Ludwig, Ehrenvorsitzender Thomas Kegelmann und einige Vertreter der örtlichen Vereine, die durch den Vorsitzenden Jan Ballarin begrüßt wurden. Er dankte allen Funktionären, Helfern und Unterstützern für ihr Engagement im Sinne der örtlichen Fastnacht und des Vereins.

Eigentlich hatte man im vergangenen Jahr vorgehabt, wenigstens eine geschmälerte Kampagne oder ein Helferfest durchzuführen, aber Corona machte diesem Ansinnen einen Strich durch die Rechnung.

Umzugswagen umgebaut

„Umso mehr wollen wir in der anstehenden Kampagne mit viel Tatendrang durchstarten“, sagte der Vorsitzende in seinem Rechenschaftsbericht. Viel Zeit und Arbeit habe man in den Neubau eines Umzugswagens gesteckt, der im nächsten Jahr fertig gestellt sein soll. Im Anschluss berichtete Schriftführerin Sinja Melzer ausführlich über die Inhalte der Vorstandssitzungen, ehe Kassenwart Martin Sommer trotz diverser Ausgaben für den neuen Umzugswagen über eine zufrieden stellende Kassenlage berichtete. Die Kassenprüfer Jessica Fehr und Heiko Saffrich hatten keinen Grund, die Tätigkeiten sowohl des Kassenwarts, als auch des Vorstands zu bemängeln und so erfolgte die Entlastung des Vorstands mit einstimmigem Votum.

Nach dem Bericht von Simon Eberle aus der Abteilung „Kerwe“ brachten die Neuwahlen zum Vorstand unter der Wahlleitung von Bürgermeister Ludwig folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender wird Jan Ballarin, dessen Stellvertreter Matthias Mayer, Schriftführerin ist Sinja Melzer, Kassenwart bleibt Martin Sommer, Kassenprüfer bleiben ebenfalls Jessica Fehr und Heiko Saffrich, neue Beisitzer wurden Tobias Mayer, Mario Löser, Sarah Ballarin, Nicole Köbler, Theresa Schell und Verena Aumüller.

In den Grußworten der Gäste wurden der gute Geist und der sichtbare Zusammenhalt im Verein gewürdigt und die ehrenamtliche Arbeit hervorgehoben. Der stellvertretende Vorsitzender Matthias Mayer wies auf die aktuelle Coronalage hin und stellte die Durchführung der traditionellen Veranstaltungen in Frage, wenngleich man die Fastnachtskampagne nicht erneut ruhen lassen will.

„Wir machen nicht, nichts“. Im Rahmen des im nächsten Jahr zu feiernden 25-jährigen Bestehens der „Aichelscher Schnäischittler“ wünschte sich Günther Schmitt-Haber eine Aufarbeitung der Vereinsgeschichte für das örtliche Museum. Hierfür signalisierte Thomas Kegelmann seine Hilfe. L.M.