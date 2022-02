Mit knapp zwei Promille am Steuer

Seckach. Eine 28-Jährige war am Donnerstag mit knapp zwei Promille auf der Landesstraße bei Seckach unterwegs. Gegen 0.20 Uhr entdeckte eine Streife zwischen Zimmern und dem Seckacher Kreisel ihren VW am Straßenrand. Der Touran hatte einen „Platten“ und die Fahrerin konnte sich nicht erinnern, wie es dazu kam. Die Polizisten bemerkten bei der Frau Anzeichen auf Alkoholeinfluss. Ein Test bestätigte den Verdacht, er zeigte knapp unter zwei Promille an. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Am VW der 28-Jährigen wurde ein Unfallschaden in Höhe von 5000 Euro festgestellt. Der Touran musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Touran an einem Unfall beteiligt war. Dieser muss sich, nach Angaben der Polizei, in der Nacht zum Donnerstag zwischen Bad Mergentheim und der L 519 bei Seckach ereignet haben.

