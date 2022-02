Mit „Emma“ auf Jungfernfahrt durch den Ort

Großeicholzheim. „Ich sag G, ihr sagt Weddel“ spornte Präsident Matthias „Matze“ Mayer das „Aichelzer Schnäischittler“-Volk vor der Schlossgartenhalle zum kollektiven Fastnachtsruf an. Eigentlich war für diesen Samstag die Prunksitzung angedacht gewesen, aber aus bekanntem Anlass hatten die Verantwortlichen mit Jan Ballarin an der Spitze umgeplant.

Als Ersatz wurde der neue Fastnachtswagen „Emma“ getauft und bei seiner Jungfernfahrt durch den Ort der Bevölkerung vorgestellt. Als Taufpaten hatte man Bürgermeister Thomas Ludwig gewinnen können, der sich nicht lumpen ließ und neben einem Taufgedicht auch ein monetäres Taufgeschenk übergab.

Doch zuvor mühte er sich mit wechselnder Unterstützung von Ehrenvorsitzendem Thomas Kegelmann und dem Vorsitzenden Jan Ballarin ab, die Champagnerflasche zu öffnen, mit der der Wagen getauft werden sollte. Doch die schien „unkaputtbar“, bis der Taufpate sie schließlich entkorkte und „Emma“ direkt und unter dem Beifall der absichtlich begrenzten „Schnäischittler-Schar“ mit dem edlen Nass taufte.

Ein Hauch Fastnachts-Feeling

Die Zeremonie war nach einem von der Gemeinde genehmigten Konzept kurz gehalten worden, dafür machte man sich danach bei Kaiserwetter – natürlich mit Maske, Musik und „Schnäischittler-Go-weddel“ als Begleitung zur „Emma“ auf die fröhliche Jungfernfahrt des gelungenen Umzugswagens durch den Ort, wo sich so manches Fenster zum Gruß und zur Freude der Narrenschar öffnete.

„Das hatte man sich redlich verdient“, nachdem die Punktsitzung ebenso wie eine richtige Freiluftveranstaltung gecancelt werden mussten und man das zweite Jahr in Folge nicht richtig Fastnacht feiern durfte.

So konnte man zumindest einen Hauch Fastnachts-Feeling ins „Schnäischittler-Land“ bringen, und der große Jahresorden – gemalt von Nachwuchskünstlerin Joy Magbanua, den das Zugfahrzeug zierte, machte mit dem Jahresmotto deutlich: „Wir Schnäischittler sin superschlau, nutze Corona für de Wagebau!“

Buttons statt Orden

Gestaltet hatte den Orden Lea Bangert in Absprache mit den Marketing-Verantwortlichen Verena Aumüller, Teresa Schell und Jule Hornung. Und statt der klassischen Orden wurden tolle Buttons kreiert, die in der Fastnachtszeit an die Aktiven, in Schule und Kindergarten verteilt sowie in den örtlichen Einzelhandelsgeschäften zum Kauf angeboten werden. Die „Aichelzer Schnäischittler“ können zu Recht stolz auf ihr Werk sein. Matthias Mayer beschrieb den Wagenbau als Herzensprojekt wie folgt: „In unzähligen Stunden haben zahlreiche Helfer – je nach Coronalage – nach den Plänen von „Architekt“ Sven Eifler ein richtig tolles Gefährt geschaffen“.

In der Scheune von Mario Löser, der sich mit Tobias Mayer und 1. Vorstand Jan Ballarin als fleißigster Wagenbauer entpuppte, wurde das Großprojekt realisiert. Auf einem gut erhaltenen landwirtschaftlichen Anhänger mit neuer Schweißkonstruktion entstand ein rustikal wirkender Aufbau mit vielen liebevollen Details. So verbaute man unter anderem im Innenraum eine alte Kirchenbank und funktionierte einen alten Gülleschöpfer zur Lampe um. „Aber auch moderne Technik hielt Einzug. Für das Aggregat wurde im Boden eine eigene Kiste vorgesehen, um die Stromzufuhr zu gewährleisten.

Sogar an Lichteffekte gedacht

Ein modernes DJ-Pult für die Tonanlage sowie LED-Stripes für die Lichteffekte wurden im Innenraum sowie als Unterbodenbeleuchtung installiert, wodurch der Wagen in alle erdenklichen Farben und Lichtszenarien getaucht werden kann.

Auf jeden Fall haben die „Aichelzer Schnäischittler“ jetzt endlich einen eigenen Wagen, der jederzeit verfügbar ist und an viel mehr Umzügen zum Einsatz kommen kann, als ihnen das bisher möglich war. Obwohl man dem örtlichen Baustoffhändler für den Lkw, der bisher zeitweise genutzt werden durfte, überaus dankbar ist. Das war ein tolles Angebot als Alternative gewesen.

Fazit der Verantwortlichen nach der gelungenen, lautstarken zweieinhalbstündigen Jungfernfahrt durch den Ort: „Wir sind stolz auf unseren Wagen und dass er uns so gut gelungen ist, und wir hoffen inständig, in 2023 wieder unter normalen Umständen „Schnäischittler-Fastnacht“ mit unserer Prunksitzung und über 400 Gästen in der Schlossgartenhalle feiern zu können.“ L.M.