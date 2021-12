Martin Müller feierte runden Geburtstag

Seckach. Seine Interessen liegen in der Kommunalpolitik, im sozialen Miteinander und im Sport, doch an erster Stelle steht für Martin Müller, der am 1. Dezember seinen 60. Geburtstag feierte, die Familie – neben der ihm seine Heimatgemeinde und die Menschen, die dort leben, wichtig sind. Das beweist er in seinen zahlreichen Ehrenämtern. Seit über 20 Jahren vertritt er die Bürger im Gemeinderat, seit fast 20 Jahren steht er als Vorsitzender am Ruder des SV Seckach und seit vier Jahren engagiert er sich als zweiter Vorsitzender für den Seckacher Heimatverein. Als passives Mitglied unterstützt Martin Müller die örtlichen Fördervereine des Sportvereins, der Schule, des Kindergartens und der Sportangler. L.M.

