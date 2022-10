Seckach. Mit einem Rettungshubschrauber musste am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ein 51 Jahre alter Mann von Seckach aus in eine Klinik geflogen werden. Der Mann war zuvor von einem Hund gebissen worden, der sich in der Waidachshofer Straße auf einem umzäunten Grundstück befand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, wie ist es zu dem Vorfall kommen konnte.

