„Line Dance“ geübt

Seckach. Heidi Köhler hat Erfahrung im Training von „Line Dance“, das sie jeweils einmal pro Woche im Buchener Mehrgenerationenhaus und beim SV Seckach anbietet. Und weil die Musikstücke „Any man of mine“ und „Redneck Girl“ so gut zum „Schlotfeger“-Ferienprogramm passten, bot sie den passenden Tanz zu diesen Stücken in zwei Programmpunkten für die Ferienkinder an. Diese waren tatsächlich mit Begeisterung bei der Sache und führten das Gelernte am Schluss stolz den Eltern vor. Bild: Liane Merkle

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1