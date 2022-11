Seckach. Hätten Sie Eintrittskarten verkauft zu ihrem vorgezogenen Weihnachtskonzert, wäre „ausverkauft“ an der Tür der Seckachtalhalle vermerkt gewesen. So aber freuten sich die Mitglieder des Musikvereins 1926 Seckach sowie ihre Kollegen vom MV Oberschefflenz über das sagenhafte „Dankeschön“ ihrer Fans für über 100 Balkonkonzerte und mehrere Outdoor-Spezials bei ihrem „Konzert der guten Laune“, für das sie sich einiges hatten einfallen lassen – zur Präsentation zahlreicher Stücke mit Ohrwurmpotenzial.

Zum Auftakt des Abends bewies das Jugendblasorchester unter Leitung von Martin Heß mit „I want it that Way“ und „All about that Bass“, dass sie Dank zahlreicher Online-Proben während der Corona-Zeit, vielleicht auch wegen der Energietanke mit dem „M“, einen unglaublichen Sprung in der musikalischen Entwicklung geschafft haben. Das Lob ihres musikalischen Leiters und der Beifall des Publikums bestätigten die sichtlich stolze Jugend, bevor ein spannender Countdown mit PowerPoint-Infos über die Schwierigkeiten für die Musiker während der Pandemie das begeisternde „A little Opening“ der Stammkapelle mit Pauken und Trompeten erklang. Eine dazu passende „taktvolle“ Bühnenillumination rundete das Bild „der guten Laune“ ab und demonstrierte gleichzeitig eindrucksvoll, wie sehr diese zusammengeschweißte Musikerschar das gemeinsame Musizieren vermisst hatte und an diesem Abend genoss.

Bei aller Begeisterung für die Musik erinnerte Moderator Martin Heß aber auch an 6,6 Millionen Corona-Opfer, derer die Kapelle mit dem Stück „der Mond ist aufgegangen“ gedachte, bevor sie mit einem mitreißend schwungvollen Potpourri „Frank Sinatra Classics“ präsentierte. Gleichzeitig läutete sie damit besondere Ehrungen durch Verein und Blasmusikverband Tauber-Odenwald-Bauland ein, die Martin Heß als Verbandsvertreter zusammen mit Hermann Schmitt vornahm, indem er mit den zu Ehrenden kurze Interviews führte – zunächst mit Absolventen des Jungmusikerleistungsabzeichens, die aufgrund der schwierigen beiden letzten Jahre besonderes Lob verdienten. Das Abzeichen in Bronze hatten Theresa Huber und Johanna Bender abgelegt, in Silber hatte Nele Hoffert bestanden, und mit dem Juniorabzeichen hatte Leni Philipp begonnen.

Seit 40 Jahren „plus“ gehört Bürgermeister Thomas Ludwig aktiv zum Stamm des Seckacher Musikvereins und kann fast alles spielen, was „Blech“ ist – zusätzlich zu Klavier und Perkussion, dennoch war dem Kurzinterview zu entnehmen, dass die Posaune sein Favorit ist. Er wurde vom Verband mit der Ehrennadel in Gold samt Urkunde ausgezeichnet.

Als unverzichtbare langjährige fördernde Mitglieder wurden Otto Schmutz und Gerhard Mehl mit einem dicken Dankeschön zu Ehrenmitgliedern ernannt. Martin Heß ließ es sich nicht nehmen, dem langjährigen Musiker Josef Kowatschitsch für seine unterstützende Gelassenheit und Hermann Schmitt für 30 Jahre im Amt des Vorsitzenden – unterstrichen von stehenden Ovationen aller Musiker – zu danken, bevor er zum zweiten Konzertteil mit „Best of Nena“, „The Blues Brothers Revue“, Queen’s „We will rock you“ und inklusive vom Publikum erkämpfter Zugabe gleich zwei „80er Kul(T)touren“ überleitete und zum Mitsingen einlud. Eine weitere Zugabe versprach er beim Balkon-Konzert-Revival am 17. Dezember um 18 Uhr mit Weihnachtsliedern. L.M.