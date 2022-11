„Konfis“ backen 80 Brote für den guten Zweck

Großeicholzheim. Seit 2014 laden die Landeskirchen die jeweiligen Konfirmanden ein, sich an der Aktion „5000 Brote für die Welt backen“ zu beteiligen. Seit dieser Zeit beteiligen sich die „Konfis“ der Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach mit Pfarrer Ingolf Stromberger und in Kooperation mit dem örtlichen Fritze-Beck außerordentlich erfolgreich an diesem Projekt. Zunächst lauschten sie den fachlichen Ausführungen von Bäckermeisterin Selma Troißler, um dann unter ihrer Anleitung rund 80 Brote zu backen.

Für die Juniorchefin vom Fritze-Beck ist es ein Vergnügen, ihre berufliche Leidenschaft mit den Jugendlichen zu teilen, die dadurch einen hervorragenden Einblick in diesen handwerklichen Beruf erhielten. Den gleichen Einblick konnten sie sich beim Brotverkauf machen. Der Erlös der Brot-für-die-Welt-Aktion kommt drei Ausbildungsprojekten in Malawi, Paraguay und Myamar zugute. Bild: Liane Merkle