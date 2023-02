Konfirmanden testeten den Schnee

Großeicholzheim. Die viertägige Konfi-Freizeit der Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach fand in St. Georgen im Schwarzwald statt – und zwar erstmals nach drei Jahren Corona wieder in den Wintermonaten.

Noah, Jonathan, Rocco und Caroline berichten darüber begeistert: „Am Donnerstagnachmittag machten sich 26 hochmotivierte Konfis und Konfi-Mitarbeiter mit dem Reisebus der Firma Knühl auf den Weg zum Freizeitheim Weißloch in St. Georgen im Schwarzwald.

Nach drei Stunden Fahrt kamen wir an, mussten aber noch 1,5 Kilometer bis zu unserem Freizeitheim laufen, das tief verschneit im Wald lag. Glücklicherweise wurden unsere Koffer vom Küchenteam mit dem Auto transportiert.

Vor dem Schlafengehen haben wir noch eine kurze Abendandacht gemacht. Am Samstagmorgen wurden wir durch lauten Gesang der Mitarbeiter geweckt. Dann folgte eine kurze Morgenandacht und nach dem Frühstück die erste Einheit zum Thema „Jesus“, bei der wir unter anderem ein Rollenspiel kreierten.

Nach einem leckeren Mittagessen hatten wir Freizeit und einige von uns testeten begeistert den Schnee. Danach gab es eine Outdoor Olympiade mit mehreren Disziplinen, wie zum Beispiel einem Schlittenrennen. Nach einer Pause mit Tee und Kuchen haben wir T-Shirts bemalt. Am Abend sahen wir den letzten Teil des Kinofilms über die Auferstehung Jesu, den wir am Vorabend angefangen hatten. Anschließend brachen wir auf zu einer Fackelwanderung, die mit frischen Waffeln und heißem Kakao am Lagerfeuer endete.

Nach der Abendandacht und einem kurzem gemeinsamen Spiel zum Tagesabschluss fielen wir todmüde in die Betten. Am nächsten Tag ging es weiter mit dem Thema „Jesus“. Nach einem leckeren Mittagessen war wieder Gelegenheit zum Schlittenfahren oder Entspannen. Danach wurden wir in Gruppen eingeteilt, in denen wir unterschiedliche Aufgaben für den Gottesdienst am nächsten Morgen vorbereitet haben, zum Beispiel die Fürbitten. Am Abend erwartete uns noch ein spannendes Spiel: Mitarbeiter gegen Konfis. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, doch am Ende haben die Konfis gewonnen. Der nächste und auch schon letzte Tag, der Sonntag, startete nach dem Frühstück mit der Feier des Gottesdienstes, den wir selber vorbereitet hatten. Danach mussten wir putzen und packen, und gegen Mittag ging es auch schon auf die Heimfahrt. Es war eine unfassbar schöne Zeit mit sehr viel Schnee, mit einem perfekt geplanten Ablauf, hilfsbereiten Mitarbeitern, superaktiven Konfis, einem bezaubernden Küchenteam, das uns kulinarisch bestens versorgt hat.“ L.M.