Kompletten Vorstand in den „Ruhestand“ verabschiedet

Großeicholzheim. Nach 22 Jahren erfolgreicher Arbeit in der Förderung des örtlichen Sportvereins wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung der komplette Vorstand des Fördervereins in den „Ruhestand“ verabschiedet. Mit Jochen Kist aus Seckach an der Spitze präsentiert sich zudem ein deutlich verjüngtes Vorstandsteam.

Zuvor aber lag die Versammlungsleitung im Sportheim noch in den Händen des verdienten Vorsitzenden Ralf Hofmann, der allen Beteiligten für ihr Engagement dankte. Die Mitgliederzahl liege konstant bei 58 Personen, und auch beim Mitgliedsbeitrag von zehn Euro habe man nichts ändern müssen, betonte der Vorsitzende weiter.

Aufgrund der Pandemie seien die Aktivitäten überschaubar gewesen, wozu auch der Abbruch im Spielbetrieb und der Ausfall des Jubiläumssportfestes beigetragen hatten. Aufgrund der erarbeiteten finanziellen Rücklagen konnten dem Nachwuchs ein Scheck in Höhe von 500 Euro für neue Trainingsbekleidung und dem Sportverein 2000 Euro für die Sportheimsanierung übergeben werden. Für die Küche im Sportheim spendete man zwei neue Besteckkästen. Über eine noch zufrieden stellende Finanzlage im Förderverein berichtete Kassenwart Tobias Mayer. Die Entlastung des gesamten Vorstands erfolgte einstimmig.

Die Neuwahlen erbrachten folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender Jochen Kist, Stellvertreter Jack Kegelmann, Kassenwartin Ann-Kathrin Kist und Schriftführer Matthias Miltz. Ralf Hofmann dankte den Mitgliedern des alten Vorstandes für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den zurückliegenden 22 Jahren und wünschte dem neuen Vorstand stets ein glückliches Händchen und gute Ideen bei den zukünftigen Aktivitäten und Veranstaltungen. L.M.

