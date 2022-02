Kleine Party im Kindergarten

Seckach. „Seggi Helau“ erklang der Schlachtruf der „Seggemer Schlotfeger“ am Schmutzigen Donnerstag zumindest wieder im Kindergarten St. Franziskus in Seckach, damit wenigstens die Kleinsten die fünfte Jahreszeit etwas genießen konnten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon in den Wochen vorher war peu à peu eine kunterbunte Welt im Flur und in den Gruppenräumen entstanden, damit am Schmutzigen Donnerstag die farbenfrohe Party steigen konnte.

Durch die Gassen gezogen

Damit auch die Seckacher Bevölkerung daran teilhaben konnte, zogen die Kinder in ihren Gruppen mit viel Musik und Instrumenten fröhlich durch die Straßen und Gassen der Gemeinde, holten sich unter anderem in der Bäckerei Trabold leckere Berliner ab und ließen sich ganz offiziell von Schultheiß Thomas Ludwig im Rathaus empfangen, der sich bei der fröhlichen Schar für die tollen Liedbeiträge bedankte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Pünktlich um 12.45 Uhr marschierte dann unter Leitung von Sitzungspräsident Christian Schneider eine Delegation der Schlotfeger mit Gardemädchen, Elferrat und Schlotfeger ein und es gab einen stimmungsvollen Höhepunkt zurück im Kindergarten mit einer weiteren süßen Überraschung. Dafür gab es zahlreiche kräftige Schlachtrufe „Seggi Helau, Schlotfeger Helau“ als Dankeschön. L.M.