Klavier-Virtuose Koppányi präsentierte die „alten Meister“

Zimmern. Zum „Konzert im Advent“ lädt traditionell die Gemeinde Seckach in Kooperation mit der Musikschule Bauland ein. Zur Neuauflage musste im Dorfgemeinschaftshaus Zimmern mehrfach nachbestuhlt werden. Und die Begeisterung, ob der hervorragenden Präsentation „alter Meister“ durch den Klavier-Virtuosen István Koppányi, war tatsächlich berauschend, vor allem nach der fachkundigen Moderation durch Nikola Irmai-Koppányi. So erfuhr man, dass die Partiten von Bach schon zu seinen Lebzeiten als Sensationen galten. Und die „Partita c-Moll BWV 826“ nimmt dazu noch eine Sonderstellung ein. Normalerweise waren seine Partiten Variationen von melancholischen oder leidenschaftlichen Tänzen. In diesem Stück entfernen sich die beiden Schlusssätze jedoch weit vom Prototyp der Tänze und werden zu Charaktersätzen geformt.

Ebenfalls etwas Besonderes wollte Ludwig van Beethoven in seinen Sonaten schaffen. Das ist ihm wohl schon bei Nr. 1 in f-moll als erste seiner 32 mit Opus-Zahlen versehenen Klaviersonaten gelungen. Denn sie bricht mit der üblichen Dreisätzigkeit und erweitert das Sonatenschema nach dem Vorbild von Sinfonie und Streichquartett um einen vierten Satz. In diesem Fall so konfliktreich und emotional, dass diese Sonate auch „die kleine Appassionata“ genannt wird. Diesem leidenschaftlichen Stück folgten gleich zwei Impromptu, die mit Improvisationen vergleichbar sind. Mit der Impromptu c-Moll op. 90 Nr. 1 des Naturliebhabers Franz Schubert schaffte István Koppányi die große Kunst der Vermittlung von Klangphantasie.

Eine andere „Klangphantasie“ erklang bei Chopins Impromptu As-Dur op. 29, bevor mit Franz Liszt die Liebe und die Romantik in den Mittelpunkt der Tonvarianten rückte. „O lieb’ so lang du lieben kannst“ ist im bekanntesten Stück seiner Liebesträume, der Nr. 3 As-Dur nach einem Text von Ferdinand Freiligrath ein guter Rat in einem sehr passenden Klangkleid von Liszt, aus dessen Feder auch das Schluss-Stück des Adventskonzerts stammte – die „Ungarische Rhapsodie Nr. 12“.

Sie gehört zu den effektvollsten und beliebtesten Stücken der gesamten Serie und präsentiert eine Vielfalt von Themen, die Liszt einerseits während seiner Konzerttournee in Ungarn und Siebenbürgen 1846/47 nach dem Hören in sein Skizzenbuch notiert, andererseits aus handschriftlichen Notenquellen übernommen hatte.

Nikola Irmai-Koppányi erläuterte: „Dieses Klavierwerk mischt in origineller Weise Melancholie, nostalgisch-graziöse Koketterie und stürmisch hinreißenden Tanz. Mit den Mitteln einer raffinierten, brillanten musikalischen Bearbeitung gelingt es Liszt, die unterschiedlichen Stimmungen der einzelnen Themen wiederzugeben.“

Die folgende glitzernde Tastenakrobatik riss das Publikum förmlich von den Stühlen und sowohl Bürgermeister Ludwig als Hausherr, als auch sein Kollege Galm aus Osterburken dankten dem Ehepaar Irmai-Koppányi für den unvergesslich schönen Abend. L.M.