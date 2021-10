Kläranlage wird modernisiert

Seckach. Knapp zwei Millionen Euro muss die Gemeinde Seckach im Bereich der Wasserwirtschaft bis Ende 2024 aufbringen, um durch das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis die Genehmigung für den Weiterbetrieb der örtlichen Kläranlage zu erhalten. Als Grund für diese Maßnahme nennt die Verwaltung eine gesetzliche Vorgabe zur Modernisierung der über 20 Jahre alten Anlage. Im Rahmen einer Vor-Ort-Begehung des Gemeinderates mit Bürgermeister Thomas Ludwig und Vertretern des beauftragten Ingenieurbüros Sack & Partner aus Adelsheim hatte man sich ein genaues Bild der Maßnahme gemacht und das Thema zudem in einer vorangegangenen Gemeinderatssitzung vorbehandelt.

Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in der Seckachtalhalle informierte Diplomingenieur Marco Rieß vom Ingenieur-Büro Sack & Partner im Beisein von Klärwärter Rudi Zuber über die dringendsten zukünftigen Maßnahmen, wie die Phosphorelimination in der Seckacher Kläranlage (270 000 Euro), Zielsetzung Überflutungsschutz, die Ertüchtigung der Regenüberlaufbecken in Seckach und Großeicholzheim mit Messtechnik (220 000 Euro) sowie eine technische Erneuerung in der Kläranlage Seckach (1 435 140 Euro). Insgesamt ist die Seckacher Anlage in einem guten Zustand, weil die Gemeinde ihre „Hausaufgaben“ immer ernstgenommen hat, doch die normalen Verschleißmaßnahmen sind nicht zu vermeiden. Da es sich um gesetzliche Maßnahmen handelt, stehen auch entsprechende Fördermittel bereit.

Gemeinderat in Kürze Im Rahmen der Umsetzung des selbst vorgegebenen Medienentwicklungsplans an der Seckachtalschule mit einem finanziellen Volumen von rund 210 000 Euro wurde nach Auswertung der modifizierten Ausschreibung die EDV-Verkabelung an die Firma Wallisch aus Seckach zum Angebotspreis von 60 922 Euro vergeben. Nach Abzug der Förderung verbleibt ein Eigenanteil für die Gemeinde in Höhe von 140 000 Euro. L.M.

Das vom Ingenieur-Büro vorgestellte Strukturgutachten nahm das Gemeindegremium zustimmend zur Kenntnis und beauftragte das Ingenieur-Büro für die Phosphorelimination mit der Planung und Bauleitung. Gleiches gilt auch für die Ertüchtigung der Regenüberlaufbecken.