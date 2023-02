Keine Anmeldungen mehr möglich

Zimmern. Für den Bürgerempfang mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann am kommenden Freitag, 17. Februar, im Dorfgemeinschaftshaus in Zimmern können aufgrund der hohen Nachfrage keine Anmeldungen mehr entgegengenommen werden. Entsprechend ist es auch nicht möglich, spontan an dem Empfang teilzunehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da die Parkmöglichkeiten am Dorfgemeinschaftshaus begrenzt sind, sollen angemeldete Personen möglichst öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder Fahrgemeinschaften bilden. Das Dorfgemeinschaftshaus liegt direkt an der S-Bahn Rhein-Neckar (Haltestelle Zimmern bei Seckach).

Die S1 in Richtung Osterburken fährt in Mosbach (Baden) um 16.53 Uhr ab, hält unterwegs an allen Haltestellen und kommt in Zimmern um 17.16 Uhr an.

Die S2 in Richtung Kaiserslautern Hauptbahnhof fährt in Osterburken um 17.36 Uhr ab und kommt um 17.41 Uhr in Zimmer an.