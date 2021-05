Karl Schumacher hat gleich zwei Gründe zu feiern

Großeicholzheim. Karl Schumacher ist ein echtes Stehaufmännchen. Dank dieser Eigenschaft feiert er am Dienstag in Großeicholzheim bei bester Gesundheit nicht nur seinen 90. , sondern gleichzeitig auch seinen „zweiten Geburtstag“. Geboren wurde er am 1. Juni 1931 in Großeicholzheim, wo er zusammen mit zwei Geschwistern in der elterlichen Landwirtschaft aufwuchs und eine zwar arbeitsreiche, aber trotz der Kriegszeiten schöne Jugend verbrachte.

Schöne Kindheit

Gerne denkt der rüstige Jubilar an die schönen Festzüge der Vereine zurück, die er mit einem der Pferde anführen durfte oder an die Winternachmittage, an denen er zusammen mit anderen Jugendlichen die Schlittschuhe anschnallte und sportliche Runden auf dem Eis drehte. Das seien die schönen Seiten während der anstrengenden Arbeiten in der Landwirtschaft gewesen, die er früh vom Vater übernommen hatte. Trotz der harten und vielen Arbeit war das Auskommen in diesem Beruf bald nicht mehr gesichert und so schulte Karl Schumacher zum Versicherungskaufmann um.

Karl Schumacher wird am Dienstag 90. Jahre alt. © Liane Merkle

In dieser Funktion kam er weit in der Region herum, denn für die Versicherungsagenturen war das „Klinken putzen“ damals so normal wie Abschlüsse in Wirtschaften. Und auf diese Weise lernte er auch seine spätere Frau Gerda, geborene Becker, in Waldkatzenbach kennen, wo sich die Offenbacherin auf einem Kuraufenthalt befand.

Schon ein Jahr später, genau am 20. März 1964 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Mit ihrer Tochter Birgit zogen sie neun Jahre später ins Eigenheim in der Rittersbacher Strasse, wo er noch heute zuhause ist. Doch eingefahrene Gleise gab es beim wissensdurstigen Karl Schumacher nicht, weshalb er 1974 noch einmal umschulte, und zwar zum Heilerziehungspfleger in der heutigen Johannes-Diakonie, wo er bis zur Rente seinem Dienst nachging. Doch auch danach wurde Schumacher nicht arbeitslos – dafür sorgten die beiden Enkeltöchter, deren Mama voll berufstätig war.

Sich um die Enkelkinder kümmern

Sie hielten ihn zum einen als Chauffeur auf Trab und überzeugten ihn außerdem, dass ein Hund ins Haus muss. Obwohl er ursprünglich gar keinen Hund wollte, genoss er selbst die Beschäftigung und die Spaziergänge mit Yorkshire „Terry“ und später mit Mischling „Luna“. Darüber hinaus erinnert er sich gerne an die jährlichen Schwarzwaldurlaube mit Ehefrau Gerda und an die samstäglichen Schafkopfrunden in Waldhausen. Gerda verstarb bereits 2004 und als Witwer bevorzugte er dann zwei bis drei Busreisen pro Jahr.

Er war noch sehr eigenständig mit dem Auto mobil, bis er am 5. April 2019, gerade bei seinem Stammtisch im „Löwen“ angekommen, einen Herzkreislaufstillstand erlitt. Der sofortigen Reaktion der Wirtsleute und dem schnellen Eintreffen des Rettungswagens war es zu verdanken, dass er reanimiert und künstlich beatmet werden konnte. Dennoch war die erste Zeit danach so schwierig, dass Karl Schumacher nach dem Krankenhaus zunächst die Kurzzeitpflege im Caritasheim Waldhausen in Anspruch nehmen musste. Seit 1. Juli 2019 ist er wieder in seinem Zuhause, und solange die Lokale noch „normal“ offen waren, ermöglichten im der „Löwenwirt“ und seine Stammtischfreunde den regelmäßigen Besuch.

Fußball und Wintersport

Doch auch während der Coronakrise wurde es ihm nicht langweilig. Er verbringt viel Zeit vor dem Fernsehen, wo ihn nicht nur „Bares für Rares“, sondern auch Wintersport und Fußball fesseln. Kreuzworträtsel sind ein tägliches Muss, ebenso wie die Pflege von Freundschaften. Eine dieser Freundschaften, die mit Bernhard Saffrich, ermöglicht ihm den fast täglichen Besuch auf dem Friedhof. „Dort sitzt er auf dem Bänkle, raucht seinen Zigarillo und unterhält sich mit den Friedhofsbesuchern“, verrät Tochter Birgit. Als Höhepunkt der beiden letzten Jahre sieht er die Geburt und Taufe von Urenkelin Johanna und die Hochzeit von Enkeltochter Laura. Diese Familienfeiern hat er genießen. Seine eigene große Geburtstagfeier ist für den Sommer geplant, wenn das Schlimmste der Pandemie wohl vorbei ist. L.M.

