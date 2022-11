Jahrgang 1941/42 traf sich in Seckach

Seckach. Nach zehnjähriger Unterbrechung trafen sich am Sonntag ehemalige Schüler des Jahrgangs 1941/42 der Volksschule in Seckach. Den Mittelpunkt bildete ein Gottesdienst mit Pfarrer Kuhn zum Gedenken an die verstorbenen ehemaligen Mitschüler. Die von Gisela und Kurt Gramlich formulierten Fürbitten wurden von Irmtraud Reissner und Dieter Sommer vorgetragen, nachdem Kurt Gramlich die Lesung übernommen hatte. Gerlinde Pittesser, die zu diesem Treffen extra aus Wien angereist war, trug ein Gebet vor. Nach dem Gottesdienst versammelte man sich vor dem Rathaus, wo Bürgermeister Ludwig einen Überblick über die Entwicklung der Gemeinde in den letzten Jahren gab. Bei der Einkehr im Gasthaus „Zum Löwen“ in Großeicholzheim wurden die neu gewonnenen Eindrücke diskutiert und vor allem Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit ausgetauscht. Kurt Gramlich würdigte zum Schluss das Engagement der Organisatoren Irmtraud Reissner und Dieter Sommer. Schließlich entstand der gemeinsame Wunsch, dass das nächste Treffen spätestens zum 85. Geburtstag 2027 stattfindet. Bild: Jahrgang

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1