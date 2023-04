Investition in Trainingsplatz

Zimmern. Bei der Jahreshauptversammlung des FC Zimmern wurde in den Grußworten der Gäste der hohe Stellenwert deutlich, den der FC in der Dorfgemeinschaft und der Gemeinde einnimmt. Bürgermeister Thomas Ludwig war der Meinung, dass der Verein einen großen Sprung nach vorne gemacht habe und die Gemeinde in der Kreisliga Buchen vertrete. Weiter lobte er die Integration der Kinderturngruppe, die den Zusammenhalt und das Vereinsleben im Nachwuchsbereich fördere.

Ortsvorsteher Siegfried Barth schloss sich seinem Vorredner an und lud den FC ein, sich beim geplanten Neubürgerempfang vorzustellen.

Jugendleiter Jochen Kolb berichtete über die Jugendabteilungen des FC. Demnach spielen neun Kinder und Jugendliche aus Zimmern Fußball in Spielgemeinschaften, davon zwei Mädchen beim SC Klinge Seckach in der Oberliga. Erfreulich sei, dass Felix Kolb den Sprung in die erste Mannschaft des FC Zimmern geschafft hat. Nachwuchs für den Fußballsport zu finden, werde immer schwieriger, darum freue man sich, dass der FC Zimmern zusammen mit dem SV Schlierstadt eine Bambini- Mannschaft gegründet hat, in der aktuell fünf Kinder aus Zimmern mitspielen.

Vorsitzender Rudi Kipphan sagte, dass nach der Erneuerung der Flutlichtanlage der Verein trotz enormer bürokratischer Stolpersteine und Dank Sponsoren in die Befestigung des Parkplatzes, die Installation einer Photovoltaikanalage mit Volleinspeisung und eine E-Auto Ladestation sowie den Bau eines Trainingsplatzes investieren wird. Über die sportlichen Inhalte berichtete Mathias Mieth in Abwesenheit des Spielausschussvorsitzenden Hendrik Bauer. Trotz vieler Investitionen in den letzten Jahren und dank zahlreicher Spenden vermeldete Kassenwartin Birgit Ackermann einen sehr zufriedenstellenden Kassenstand. In Abwesenheit der Kassenprüfer Anika Götz und Rainer Schaffer las der 2. Vorsitzende Jürgen Grimm den Bericht vor, in dem sie eine korrekte Buchhaltung bescheinigten, was eine einstimmige Entlastung des Vorstands zur Folge hatte.

Unter Wahlleitung von Thomas Ludwig brachten die Neuwahlen folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender Rudi Kipphan, 2. Vorsitzender Jürgen Grimm, Schriftführerin Linda Bauer, Kassiererin Birgit Ackermann, Spielausschuss Hendrik Baur, Pius Ackermann, Mathis Baur und Benedikt Linder, Kassenprüfer Rainer Schaffer und Anika Götz, Platzkassier Ewald Kolb und Franz Schleier, Jugendleiter Jochen Kolb. Mit der Verabschiedung von Steffen Kreutzer nach acht Jahren aus dem Amt des Schriftführers und von Mathias Mieth nach vier Jahren Spielausschuss sowie einem Dank an alle, die dazu beitragen, dass der FC seinen erfolgreichen Weg weitergehen kann, schloss Kipphan die Versammlung. L.M.