In Seckach: Nachhaltigkeit bis 2029 gewährleistet

Seckach. Zur Waldbegehung unter Leitung von Forstbetriebsleiter Jörg Puchta und Revierförster Armin Walzel hatte die Gemeinde Seckach eingeladen. Die forstlichen Fachleute freuten sich über das große Interesse der Gemeinderäte und der Bürger. Schließlich brannten ihnen sechs Themen besonders unter den Nägeln, die es anhand verschiedener Waldbilder zu erklären galt.

Zunächst stellten sie die Ergebnisse der Forsteinrichtung 2020 vor, die im Rhythmus von zehn Jahren als mittelfristige Planung von der Regierung vorgelegt wird. Daraus wurde ersichtlich, dass die Fichte im Bauland stark rückläufig ist, die Buche sich zwar sehr verbreitet, aber aufgrund der Bodenverhältnisse nicht alt wird. Zuwachs haben dagegen die Douglasie und der Ahorn sowie sonstige Laubbäume. Die Eiche mit einem Anteil von 16 Prozent soll gefördert werden. Die Nachhaltigkeit ist nach Einschätzung der Forstleute im Seckacher Wald bis 2029 gewährleistet. Jährliche planen sie mit einem Zuwachs von 6540 Festmetern (etwa 260 Lkw-Ladungen) und einer Nutzung von 4590 Festmetern.

Wobei der wirtschaftliche Einschlag in den letzten Jahren gering war, weil durch „zufällige Nutzungen“ 3500 Festmeter (2019), 4300 Festmeter (2020) und 4190 Festmeter 2021 verloren gegangen sind. Nach Meinung von Jörg Puchta „hat es der liebe Herrgott in diesem Jahr mit dem Wald bei uns sehr gut gemeint“. Dennoch empfehle es sich, aufgrund des vielen Schadholzes seit 2019 einige Waldflächen stillzulegen, beispielsweise rund 30 Hektar des „Distrikts 9 Kamm, Abt. 1-3“, wo sich die absterbenden Buchen und Fichten häufen. Diese Fläche sei ideal, um sie sich für rund 25 Jahre selbst zu überlassen, also nur noch die Verkehrssicherung durchzuführen. Doch diese Entscheidung und der Aspekt, ob man dafür Ökopunkte oder Förderung über den Naturschutz beantragen will, liege bei der Gemeindeverwaltung. Alternativ könne man Vorratspflege, Sanitärhieb, Ernte abgängiger Kiefern und Buchen sowie die Förderung der Eiche betreiben.

Schäden durch Trockenheit

Das nächste Thema behandelte die Entwicklung der Pflanzfläche im „Distrikt 3“, wo bei der Aktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ 6201 Bäume gepflanzt worden waren: Baumhasel, Vogelkirsche, Traubeneichen, Elsbeere, Walnuss, Hybridnuss, Paulnowia, Atlas Zeder, Libanon Zeder, Linde, Esskastanie, Weißtanne, Lärche, Douglasie und Fichte. Im Jahr 2019 vertrocknete ein Drittel des Bestands von Lärche und Douglasie, die ein zweites Mal gepflanzt und im Jahr 2020 für rund 10 000 Euro mit 100 000 Litern Wasser versorgt wurden. Inzwischen sind die Forstleute sehr zufrieden mit der Entwicklung.

Das nächste Waldbild zeigte zwischen Großeicholzheim und Waldhausen „Distrikt 3, Abt. 2“, wo vor 30 Jahren nach dem verheerenden Sturm „Wiebke“ Eichen, Roteichen und Fichten gepflanzt worden waren, die als Stangenhölzer inzwischen einen Stammdurchmesser von 10 bis 15 Zentimeter aufweisen. Die Roteiche wurde mittels Schlagraum-Nutzung durchforstet, und die Gemeinderäte übernahmen hier einmal die Arbeit der Förster. Sie markierten unter Anleitung Zukunftsbäume mit roter Farbe, die gut 100 Jahre stehen bleiben sollen, und deren Bedränger mit gelber Farbe. Anhand des nächsten Waldbilds im „Distrikt 3, Abt. 3“ zeigten Jörg Puchta und Armin Walzel ihren aufmerksamen Gästen 180 Jahre alten Eichenbestand – zum Teil mit einem Probezaun zum Schutz vor Rehwild. Diese Bäume brauchen noch etwa 50 Jahre bis sie den gewünschten Durchmesser erreichen. Deutlich wurde, wie groß der Einfluss von Rehwild auf die Naturverjüngung ist, die innerhalb des Schutzzauns deutlich vielfältiger und gesünder war. Bei diesem Waldbild baten die Forstmänner um gute Kooperation mit den Jägern.

Alles in allem war die mehr als zweistündige Waldbegehung für die Beteiligten eine spannende Exkursion, die den Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung sicher noch weiter beschäftigen dürfte.